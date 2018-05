Týraných zvířat přibývá. Zaveďme ombudsmana, chtějí politici i spolky

Ten pohled šokoval i otrlé veterináře: podlahu sklepa pokrývala silná vrstva výkalů, zdivo bylo prosáklé močí. Uvnitř se tísnilo 220 ustrašených psů. Zavření byli v malých boxech či klecích, neznali slunce ani čerstvý vzduch. Sužovaly je infekce a parazité, někteří přišli o zuby. Vypadaly jim kvůli hnilobě.

Nedávno odhalený případ množírny z Kamenice nad Lipou ukazuje, jak české úřady při ochraně zvířat selhávají. Sousedé si totiž na nevhodný chov stěžovali 10 let.

Podněty posílali na obec i veterinární správu, ovšem bez výsledku. Majitelé vždy dostali maximálně pokutu. Obrat nastal až loni, když se chovatelka uvolila veterinářům předvést 13 svých psů. Protože byl jejich stav žalostný, požádali veterináři o soudní povolení k prohlídce. Do akce zapojili i policii. Teprve pak se psi z temného sklepa dostali.

Jenomže taková praxe je podle spolků na ochranu zvířat nepřijatelná, úřady měly konat už dávno. Ve spolupráci s některými politiky se proto rozhodli sepsat nový návrh, podle kterého by v Česku vznikl „zvířecí ombudsman“. Tedy ochránce, který by na práva zvířat i činnosti úřadů dohlížel.

„Spolupráce českých úřadů často nefunguje, nebo ne dost rychle. Dobrovolné spolky zase nemají žádné pravomoci. Řešením by mohlo být zřízení institutu zvířecího ombudsmana, který by na orgány státní správy dohlížel,“ říká europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Spolupráce se spolky

Ombudsman by podle něj směl nahlížet do úředních či soudních spisů a žádat úřady o vysvětlení. Mohl by spolupracovat s ochranářskými spolky a bez ohlášení provádět místní šetření. „Díky těmto pravomocem by byl schopen důkladně analyzovat problém, odhalit jeho příčiny a navrhnout řešení. Výrazně by tak pomohl k úspěšnému vyřešení případů týrání zvířat, jejichž počet v posledních měsících extrémně narůstá,“ doplňuje člen spolku Můj život s kočkou Mirek Vymětal.

Nápad se líbí i dalším politickým stranám. „Návrhy o přísnější ochraně zvířat obecně podporujeme,“ uvedl poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti). Podle předsedy Starostů a nezávislých Petra Gazdíka by mohl zvířecí ombudsman pomoci i zoufalým lidem, kteří v okolí nevhodných chovů žijí.

„Znám spoustu tragických příběhů nejenom zvířat, ale i lidí, kteří si léta marně stěžují na zápach a hluk od sousedů,“ podpořil návrh Gazdík. Důslednější postup proti množitelům navíc může přinést i větší zisky do státní kasy. Obchod se štěňaty či koťaty je totiž jednou z nejvýnosnějších ilegálních činností s milionovými daňovými úniky. Podle odhadů se z Česka každoročně vyveze až 50 tisíc štěňat a koťat, přičemž za každé z nich chovatelé utrží v průměru 26 tisíc korun. Odchovat jedno zvíře přitom stojí asi 1300 korun.

Zda návrh na zřízení ombudsmana pro zvířata podpoří i jiné strany, bude Pospíšil zjišťovat v příštích týdnech.

Stovky podnětů

Případů týraných zvířat v Česku přibývá. Nejde jen o kočky či psy, ale také o hospodářská zvířata. Podle šéfa Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda přijali inspektoři jen za první čtyři měsíce letošního roku kolem 1200 takových podnětů, což je meziročně o třetinu víc. V pětině případů skutečně odhalili porušení zákona.

Kauzy jsou navíc stále závažnější. „Možná si lidé týrání zvířat víc všímají, možná se zvyšuje jejich agresivita. Faktem ale je, že už jsme letos řešili několik závažných kauz,“ řekl Semerád. Veterináři podle něj nacházejí zvířata stále častěji v tak zbídačeném stavu, že už jim nelze pomoci a musejí se utratit.

Prohřešků přibývá

2200 kontrol provedli inspektoři ze Státní veterinární správy od začátku tohoto roku



1200 kontrol se konalo na podnět – to je o 30 procent víc oproti předchozím letům



20 procent v tolika případech (u kontrol na podnět) veterináři skutečně zjistili nějaké porušení zákona, tedy nevhodné podmínky v chovu či týrání zvířat



8000 kontrol v průměru provedou veterináři každý rok, což zahrnuje zhruba sedm a půl milionu zvířat



23 stížností, které se týkaly týrání zvířat nebo chovu zvířat, dostala loni kancelář ombudsmana (většinou přicházejí proto, že úřady nekonaly)



6 stížností dostala kancelář ombudsmana od ledna letošního roku



Zdroj: SVZ, Veřejný ochránce práv