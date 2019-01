O část svého stáda přišli v předposlední den loňského roku majitelé ovcí z Filipova u České Kamenice. S největší pravděpodobností je roztrhali vlci. Do zahrady domu stojícího téměř v lese přišly šelmy za tmy.

Roztrhané ovce. | Foto: Jana Holoubková

„V noci z 30. na 31. prosince nám nad ránem vlci roztrhali dvě ovce z osmihlavého stáda. Podle stop na pařezu a v okolí přeskočili 150 centimetrů vysoký plot,“ řekla majitelka Jana Holoubková. Podle ní šelmy ovce následně nahnaly k plotu, kde je rozpáraly. Při cestě ven se pak podhrabaly pod plotem a utekly zpátky do lesa.

„Jediné, co můžeme s jistotou říct, je, že se jednalo o útok psovité šelmy, s největší pravděpodobností opravdu vlků,“ reagoval na incident mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Jedna ovce útok vlků nepřežila, druhá byla velmi vážně zraněná. „Žijící ovci s vyhřezlými vnitřnostmi jsme utratili a obě nechali odvézt do kafilerky. Ohrada je součástí domu, takže jsme je měli na zahradě je to tedy hodně nepříjemný pocit,“ popsala Holoubková.

Jednoznačně prokázat přítomnost vlků právě kvůli brzkému odvozu kadáverů možné není. Na místě se totiž nepodařilo odebrat žádný biologický materiál, který by bylo možné poslat na genetické rozbory. Jen ty mohou určit, zda se skutečně jednalo o vlka.

Těla rozsápaných ovcí. POZOR! Jen pro silné nátury.

Jana Holoubková ovce nechová pro peníze a má je všechny pojmenované. Chtěla jen informovat lidi žijící v okolí, že se v místních lesích může vlk vyskytovat a nebojí se chodit až k domům. Před časem totiž vlci útočili jen v několik kilometrů vzdálené Srbské Kamenici. O tomto napadení se ale místní chovatelé nedozvěděli, ochránci přírody tento případ nezveřejnili.

Podle Tomáše Salova byli vlci při svém silvestrovském útoku zřejmě něčím vyrušeni, proto nechali zraněné ovce svému osudu a utekli. „To, jak jsou vlci plaší, dokazuje i četnost jejich pozorování návštěvníky národního parku. Ročně jich přijede na 750 tisíc, máme ale jen ojedinělé případy, kdy se lidé domnívají, že viděli vlka,“ vysvětlil Salov.

Pouhé pozorování okem přitom není považováno za dostatečně průkazné, aby bylo možné říct, že se v dané lokalitě vlci vyskytují. Lidé si je totiž často pletou i se psy. Přesto se ale může stát, že některý z vlků plachý nebude. Ať už kvůli nemoci, nebo kvůli tomu, že je hybridem. Tedy křížencem vlka a psa. Taková zvířata pak mohou být v extrémním případě nebezpečná i lidem. Útok vlka na člověka přitom nebyl po jejich návratu na sever Čech zaznamenán ani jeden.

„Pokud by se zjistilo, že se v regionu vyskytuje nebojácný kus, vydali bychom výjimku ze zákona a povolili jeho odstřel,“ popsal Tomáš Salov, jak se s podobnými zvířaty nakládá. K podobnému řešení museli ochránci přírody v nedávné minulosti jednou přikročit, v roce 2017 nechali odstřelit na Šluknovsku jednoho hybrida.

Novodobý výskyt vlka se v širším regionu Českého Švýcarska registruje od roku 2012, kdy byla jeho přítomnost prokázána v nejsevernější části Šluknovského výběžku v Severní u Lobendavy. Vlci se tu tak objevili po více než dvou staletích. Poslední vlk byl totiž v širším Českém Švýcarku zastřelen v roce 1756 na Českokamenicku.