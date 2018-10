U Pirátů vládne veselí. Stáváme se celorepublikovou stranou, řekl Bartoš

Piráti se podle předsedy strany Ivana Bartoše díky letošním komunálním volbám stávají celorepublikovou stranou. Potěšilo ho, že strana obhájila vítězství v Mariánských lázních. V boji o Senát má podle něj strana stále želízka v ohni, ale možná doplácí na to, že se buduje odspodu a její kandidáti nejsou celorepublikově známí.

Novinářům to řekl ve štábu Pirátů na lodi u Smíchovské náplavky v Praze.

"Všude máme zvolené zastupitele, už teď máme nad pět procent. Potvrdili jsme vítězství v Mariánských Lázních, kde jsme měli dlouhodobě starostu, tam jsme volby opět vyhráli. Ve velkých městech bojujeme o druhá nebo třetí místa, je to Ostrava, Olomouc, Brno," řekl Bartoš.

Ambice na vítězství?

Předseda zopakoval, že v hlavním městě mají Piráti ambice vyhrát. "Praha se asi bude sčítat do pozdních nočních hodin a tady bojujeme o prvenství," řekl Bartoš. Pokud by byli Piráti v Praze druzí, do vyjednávání půjdou stejně jako v případě vítězství.

"Je zde mnoho kandidujících subjektů (…), naše týmy v městských částech půjdou a budou jednat podle předvolební strategie, těžiště vyjednávání bude probíhat zítra přes den," doplnil. Podle průběžných výsledků je pětice nejúspěšnějších subjektů v Praze mezi 15 a 18 procenty. Piráti zatím ztrácejí na druhém místě na ODS.

Kandidát Pirátů na primátora Zdeněk Hřib odpoledne řekl, že strana v Praze odmítá jednat s SPD a KSČM, které považuje za extremistické. Obtížné ale podle něj bude i jednání s ODS a ANO, kde bude složité najít programový průnik.

Želízka i v Senátu

Želízka v ohni zůstávají Pirátům podle Bartoše i v Senátu, především v Praze by mohli jít do druhého kola tři kandidáti, uvedl. "Vidím to optimisticky, osobnosti, které kandidovaly v krajích (…), to jsou lidi, kteří mají historii spojenou s Piráty, ale nejsou to třeba osobnosti, jako jsou kandidáti na prezidenta, kteří díky tomu, že jsou známi celorepublikově, mají pak výhodu i v obvodech, kde kandidují," dodal.

Bartoš také znovu zkritizoval hnutí ANO, které podle jeho slov investovalo do kampaně v komunálních volbách 150 milionů korun. "Když se dívám na to, jak strany investovaly do svých kampaní, a ANO topí v celostátní kampani 150 milionů, a z centrály Pirátů šly tři miliony, a ANO se v celostátních průzkumech voleb do Sněmovny drží výsledků z voleb, zatímco Piráti v posledních průzkumech měli 15,5 procenta, tak si myslím, že důležitá je komplexnost strany, pravdomluvnost, transparentnost. To jsou ty hodnoty, které se nedají přebít masivní billboardovou kampaní za desítky milionů," uvedl.