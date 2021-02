Dlouhé kolony kamionů, jejichž řidiči čekali na testy, se ráno tvořily na přechodu v Pomezí nad Ohří na Chebsku. Ještě dopoledne fronta odstavených kamionů měřila zhruba čtyři kilometry, pro ostatní auta byl ale průjezd bez čekání.

"Ti, kteří mají všechny doklady v pořádku, mohou bez čekání dojet až k hranici. U krajnice pak stojí odstavené kamiony, jejichž řidiči pěšky chodí na testování," popsala situaci na přechodu v Pomezí policejní mluvčí Kateřina Krejčí. "Ostatní hraniční přechody v Karlovarském kraji se SRN jsou bez komplikací a kolon," dodala Krejčí.

Na dálničním hraničním přechodu Rozvadov na Tachovsku byla dnes ráno na výjezdu do Německa zhruba osmikilometrová fronta hlavně kamionů. Dopravní policisté jsou na místě, žádné kolize ani konflikty tam nevznikají. Policisté přesto doporučují řidičům osobních aut, aby využili jiné přechody. Na Folmavě a ve Všerubech, hraničních přechodech na Domažlicku, je průjezd vozidel plynulý. Pokud se přesto lidé rozhodnou pro cestu přes Rozvadov, měli by mít dostatek pohonných hmot, jídlo a pití.

Zhruba 17kilometrová kolona čekajících aut se ráno vytvořila na silnice I/7 mezi Chomutovem a Horou Svatého Šebestiána, která byla uzavřená kvůli nepříznivému počasí. "Kamiony tam stály do rána, kdy bylo v noci uzavřené testovací centrum a oni čekali na jeho otevření," uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Ráno se testovací centrum otevřelo, ale odbavení řidičů potrvá. "Ještě to zhoršují někteří neukáznění řidiči, kteří najeli do levého pruhu a tím silnici zcela ucpali," doplnila mluvčí. Kolona se podle ní dopoledne začala pomalu rozjíždět.

Dálnici D8 kolony nezablokovaly

Saským přechodem Breitenau/Krásný Les na dálnici D8 mezi Prahou a Drážďany je dnes průjezd volný. Kolony kamionů, které se v pondělí tvořily na dálnici v Ústeckém kraji, se proto dnes neopakovaly. Podle mluvčí ústecké policie Veroniky Hyšplerové je dálnice plynule průjezdná. Na místě jsou policisté, kteří jsou v případě dopravních komplikací připraveni okamžitě zareagovat.

Výraznější problémy na hraničních přechodech dnes nezaznamenali ani němečtí policisté, uvedla agentura DPA. "Nyní máme kolonu dlouhou asi 800 metrů, což znamená dvacet minut čekání," informovala dnes ráno policie v bavorském Selbu u hranic s Aší. Na hranici se Saskem je provoz plynulý, situace se tak dnes oproti pondělí uklidnila.

Německo považuje ČR za oblast s vysokým výskytem mutací koronaviru, takže od neděle oficiálně obnovilo stálé hraniční kontroly na pomezí s ČR. Hranice mohou překračovat s negativním testem jen němečtí občané a cizinci s trvalým pobytem v Německu.

Po příjezdu musejí do karantény. Výjimku z karantény mají mimo jiné nákladní dopravci, kteří rovněž musejí mít test. Rozbor potřebují i lidé, kteří chtějí Německem projet, v takovém případě ale musí tranzit doložit humanitárními důvody. Výjimku z opatření mají také někteří pendleři, jejichž práci vyhodnotili Němci jako nezbytnou.