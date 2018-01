Účet na nule kvůli kampani? SPD se ohradila proti zprávám o svém financování

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) se staví proti informacím médií o tom, že jeho financování kampaně nebylo transparentní.

Server iDnes.cz upozornil, že SPD dva dny před termínem pro vyúčtování kampaně zaplatila 7,4 milionu korun za PR a analýzy, ale neupřesnila, komu peníze vyplatila. Server Seznam Zprávy zase uvedl, že hnutí vybralo z účtu pro kampaň všechny peníze, za což mu hrozí pokuta. Předseda SPD Tomio Okamura to na facebooku označil za kampaň proti svému uskupení.

Podle iDnes.cz zaplatila SPD 4,5 milionu korun za mediální zastoupení a poradenství při volbách a 2,9 milionu korun za interní voličské průzkumy. Podle serveru přitom SPD zaplatila za PR zhruba dvojnásobek toho co vítězné hnutí ANO a více než čtyřnásobek toho co Piráti, kteří měli obdobný volební výsledek. Server také upozorňuje na to, že za průzkumy se obvykle platí ihned, ale SPD zaplatila zhruba tři měsíce po sněmovních volbách.

Okamura se ohradil proti tvrzení, že náklady byly netransparentní. Podle něj obě platby šly společnosti Play Net a.s., která pro SPD zajišťovala analýzy voličů a volební kampaně nebo strategické plánování. "Jsou to služby, které si zajišťuje každá velká politická strana, a výsledky voleb ukázaly, že naše kampaň proběhla výborně," uvedl Okamura.

Firmu Play Net vlastní prostřednictvím společnosti Astro Capital Jan Fulín, který je podle serveru Info.cz propojený s televizí Barrandov. Stojí také za agenturou pro výzkum veřejného mínění SANEP. Statutárním orgánem firmy Play Net je Radomír Pekárek, jenž zároveň řídí web První zprávy, který think-tank Evropské hodnoty řadí mezi tvůrce dezinformací a manipulací.

Proti tvrzení, že by se jakýmkoli způsobem podílela na přípravě kampaně nebo měla jiný obchodní vztah s SPD nebo agenturami, které pro ni v kampani pracovaly, se večer ohradila také televize Barrandov. "Propojování televizní skupiny Barrandov stejně jako dalších firem patřících do vlastnické skupiny Jaromíra Soukupa s agenturami, které se podílely na předvolební kampani pro SPD Tomia Okamury, je zavádějící a lživé," uvedla televize v prohlášení, které večer ČTK poskytla její mluvčí Marie Opálková. Fulín i Pekárek podle ní pracovali pro tuto televizní skupinu ještě předtím, než ji v roce 2013 koupil Soukup.

Kvůli sporům o financování se rozpadlo hnutí Úsvit, které Okamura vedl v předchozím volebním období. Část spolustraníků ho tehdy obvinila, že Úsvit pomocí PR služeb tuneloval. Okamura byl z Úsvitu vyloučen, ale nebyl obviněn z trestného činu. Vytvořil poté SPD, Úsvit už v loňských volbách nekandidoval.

Seznam Zprávy upozornily na to, že SPD vybrala všechny peníze z účtu na kampaň a poslala je na svůj běžný účet. Podle serveru tím hnutí porušilo pravidla pro financování kampaně a hrozí mu pokuta od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. SPD později peníze poslala zpět, podle člena úřadu Jana Outlého se to při rozhodování o sankci zohlední.

Okamura připustil, že peníze byly odeslány z účtu na kampaň na běžný stranický účet, podle něj to byla chyba tajemníka hnutí. "Tajemník zjistil, že peníze převedl dříve, než povoluje zákon, takže peníze opět převedl zpět na volební účet," napsal Okamura. Zprávy o financování SPD označil za špinavou mediální kampaň proti svému hnutí.