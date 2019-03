Ministerstvo zemědělství zřejmě bude moci kvůli boji s kůrovcem přijímat opatření obecné povahy, kterými zasáhne do zákonného rámce hospodaření v lesích. Zásahy by se týkaly těžby dřeva a zalesňování. Změnu přinese poslanecká novela lesního zákona, jejíž přijetí zrychleně umožnil Senát. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

Vlastníci lesů budou moci na základě mimořádných opatření odložit protikůrovcová opatření v lokalitách, kde by již kvůli kalamitě nebyla efektivní. Těžbu by pak mohli soustředit do míst, která ještě lze zachránit. Nemusely by se tak těžit suché stromy, ze kterých již hmyz vylétl. Výjimky by mohly platit pro zalesňování holin kvůli nedostatku sazenic.