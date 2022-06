K žákům máte individuální přístup a vytváříte aktivní prostředí. Co to znamená? Především bezpečí. Pro mě je největší odměnou, když dítě řekne, že dneska se má dobře, protože je ve škole. K tomu je kromě příjemné atmosféry nutná i dobrá příprava. Dbám na to, abych měla nachystané úlohy pro každého žáka na jeho úrovni, aby se mohl posouvat. Nutné je i materiální zázemí, tedy množství pomůcek. A mít kolem sebe lidi, kterým si mohu říct o pomoc.

Neučí předměty, ale děti. Proto jsou vítězní učitelé inspirací pro ostatní

Do školství jste šla po kariéře v mezinárodním obchodě a pedagogickou fakultu jste studovala až kolem čtyřicítky. Co vás k tomu přivedlo?

Překonala jsem zánět mozkových blan a v nemocnici jsem měla čas přemýšlet o tom, co je pro mě důležité. Zjistila jsem, že to nejsou tabulky v excelu a práce v japonských firmách, ale lidé a kreativní činnost, kterou jsem tam neměla.

Ve vašem medailonku jsme viděli, jak s dětmi pracujete a učíte je pomocí pohádkových postav, které si vedle sebe stavějí domy, takže Karkulce třeba vadí vlk, ale vodník ne. To si vymýšlíte sama?

Ne, za to může pan profesor Milan Hejný, můj velký učitel a vzor. To jsou jeho matematické úlohy, které jsem jen zmodifikovala. Vycházím z toho, co už je vymyšlené, a přidávám k tomu kus sebe.

Jak děti na takový skupinový a radostný způsob výuky reagují?

Děti, které přijdou do naší školy, vůbec nevědí, že je možné učit se jinak, třeba sedět v lavicích a zapisovat si to, co říká paní učitelka před tabulí. Pro ně je tento způsob úplně přirozený.

Sněmovna bude projednávat novelu zákona o pedagogických pracovnících, která má otevřít dveře sboroven lidem z praxe. Je to správné?

Ano, ale to neznamená, že by mohl učit každý, koho to zrovna napadne. Je potřeba hodně studovat, především pedagogiku. Když se to propojí a člověk z praxe přinese to, co umí, a přidá k tomu další dovednosti, je to moc fajn.

Říkala jste, že učit by chtěla i vaše dcera. Co byste jí poradila?

Buď sama sebou a neboj se dělat chyby.