Překonat jazykovou bariéru i zapadnout do kolektivu a zvládnout výuku pomáhají ukrajinským dětem v českých školách také ukrajinské asistentky pedagogů. Více než tisícovka z nich přišla do Česka s uprchlickou vlnou z Ukrajiny. „Učitelky si postupně doplňují vzdělání, aby ve školství mohly fungovat. Jejich pomoc je pro ukrajinské děti klíčová,“ říká Dagmar Ašková z platformy Začni učit!.

Dagmar Ašková. | Foto: se svolením Začni učit!

Kolik ukrajinských učitelek u nás pobývá?

V roce 2022 přišlo podle našich statistik do Česka okolo deseti tisíc učitelek. My evidujeme 1200 z nich, které už v českém školství působí, nebo si dodělávají potřebné kvalifikace.

Česká republika vzdělání získané v zemi původu Ukrajinkám uznává?

Pro vykonávání učitelského povolání je to složitější. Učitelky z naší databáze si většinou udělaly kurz dalšího vzdělávání a působí jako takzvané ukrajinské asistentky pedagoga, které mají na starost právě podporu ukrajinských žáků ve výuce i mimo ni, ale také komunikaci s učiteli a rodiči a další.

Ukrajinští žáci do kolektivů zapadají obtížně. Chybí pro ně učitelé

A klasické učení před tabulí?

Pro to je podmínka získat nostrifikaci a prokázat znalost českého jazyka a to na vysoké úrovni, například pro první stupeň je to minimálně C1. O tom, že by na prvním stupni nějaká paní z Ukrajiny učila, nevíme. Na druhém stupni je to o něco jednoduší a nejlepší podmínky mají učitelé cizích jazyků - angličtináři.

Podle vědeckých studií se integrace ukrajinských žáků do kolektivů moc nedaří. Zejména kvůli nezvládnuté češtině. Vnímáte, že v tom jsou ve školství mezery?

Ta čeština bohužel trochu zakulhala. Byly školy, které měly na výuku češtiny jednu hodinu týdně, to je strašně málo, výuka nového jazyka musí být velmi intenzivní. Druhá věc ale je, že u žáků z Ukrajiny pozorujeme trochu problém s motivací se jazyk učit. Zatímco učitelky se učí česky velmi ochotně, protože to potřebují k práci, děti neví, co bude dál, nemají jasnou perspektivu. Jsou to uprchlíci, kteří neví, kdy se vrátí domů, a pokládají si otázku, zda má vůbec cenu se nový jazyk učit.

Tisíce ukrajinských teenagerů nemají kde studovat. Letos zájemci neměli šanci

Pomohla by nějaká systémovější podpora?

Velkou pomocí je možnost, kterou budou mít ukrajinští žáci od září. Budou si moci zvolit výuku češtiny jako druhého jazyka, podobně jako když si české volí, zda k angličtině přiberou francouzštinu nebo němčinu. Zároveň doufáme, že vláda tento týden rozhodne kladně o příspěvku pro školy na platy asistentů pedagogů. V případě, že by tahle pomoc vypadla, situace by se určitě zhoršila.