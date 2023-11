Středulo, odstup. Akce odborů zneužila záměr učitelské stávky, tvrdí platforma

ČTK

Spolek Učitelská platforma se ostře vymezil proti pondělní akci odborů v Praze, která podle něj původní záměr učitelské stávky zneužila a spojila s lidmi, kteří jsou pro demokracii ohrožením a nikdy na demonstraci neměli vystoupit. Spolek to uvedl na sociální síti X. To, že odbory neinformovaly o tom, kdo bude na demonstraci vystupovat, považuje předsedkyně Učitelské platformy a učitelka gymnázia v Litoměřicích Petra Mazancová za skandální. Podle jejího názoru by měl šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula odstoupit. Řekla to ČTK.

Protest odborů proti vládnímu konsolidačnímu balíčku, 27. listopadu 2023, Malostranské náměstí, Praha. | Foto: ČTK