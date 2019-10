Spor o způsob zvyšování platů pedagogických pracovníků v příštím roce vrhá negativní světlo i na reformu financování regionálního školství, která se spustí v lednu. Ta přináší revoluční posun od financování podle počtu žáků na systém podle odučených hodin. „Naprosto odmítám, že na reformu není dost peněz, a proto na ni budou použity prostředky vyčleněné na platy. To je lež,“ řekl včera šéf resortu školství Robert Plaga (ANO).

Učitel. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Nejasnosti vznikly poté, co ministerstvo navrhlo, aby příští rok dostali všichni učitelé přidáno do tarifu 2700 korun. V praxi by to znamenalo, že kantoři do 12 let praxe by si přilepšili téměř o deset procent, ti zkušenější o 7,2 procenta. Dalších 960 korun pak má směřovat do nárokové (příplatky za třídnictví či specializovanou výchovnou činnost) a nenárokové nadtarifní složky (osobní příplatek, mimořádné odměny).