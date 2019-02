Nejnovější výsledky společnosti Scio z testování čtenářské gramotnosti přinesly znepokojivá zjištění. Zatímco drtivá většina gymnazistů si s textem poradí bez větších problémů, učni si na něm vylámali zuby. Čtenářská gramotnost je přitom jednou z klíčových dovedností pro život v informační společnosti 21. století.

Do adaptivního testu Čtenář se koncem minulého roku zapojilo 6 447 žáků z celkem 173 škol. Test žáky rozřadil do jedné ze šesti úrovní na mapě čtenářské gramotnosti. Letos poprvé se do testování zapojily kromě základních i střední školy.