Pozvánku do Vladislavského sálu, kde Zeman v pondělí večer předá státní vyznamenání vybraným osobnostem, dosud nedostal šéf ODS Fiala ani předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura. Na následnou recepci byl pozván poslanec a bývalý primátor Bohuslav Svoboda (ODS), s účastí ale nepočítá.

Podobná situace je i u TOP 09. Pozvánku nedostal šéf strany Jiří Pospíšil ani předseda stranických poslanců Miroslav Kalousek. "Řádový den bude pro mě i letos velkou poctou. Být mezi těmi, které Miloš Zeman vyřadil z pozvánek na Hrad, chápu jako státní vyznamenání," uvedl na twitteru Kalousek. Pospíšil tamtéž napsal, že Zeman vyznamenává komunistické pohlaváry, na státní svátek zve jen své kamarády a po celý rok porušoval ústavu. "U toho nebudu dělat statistu. Na Hradě to zřejmě vědí, a tak už mne asi ani nepozvali," poznamenal.

Selekcí na Hradě prošli i poslanci Pirátů. Podle jejich mluvčí Karolíny Sadílkové nedostal přímo do Vladislavského sálu pozvánku nikdo z nich, většina ji má ale k dispozici na následnou recepci. Účast z nich plánují jen Jan Lipavský a Lukáš Kolářík. Žádné pozvání ale nepřišlo nejvýraznějším pirátským osobnostem včetně jejich předsedy Ivana Bartoše, šéfa klubu Jakuba Michálka nebo poslance Mikuláše Ferjenčíka.

Z KDU-ČSL podle mluvčí strany Denisy Morgensteinové obdrželi někteří poslanci pozvánku jen na recepci, Ondřeji Benešíkovi jako předsedovi sněmovního výboru pro evropské záležitosti do schránky dorazilo pozvání i do Vladislavského sálu. Opomenuti zatím zůstali předseda strany Marek Výborný či místopředseda a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. Na twitteru Jurečka uvedl, že poslední tři roky na Hrad nechodil, předsedové parlamentních stran by ale podle něj zváni být měli.

Pozvánka podle stranického mluvčího Tomáše Pergla dosud nedošla ani zástupcům Starostů a nezávislých včetně jejich šéfa Víta Rakušana, předsedy jejich poslaneckého klubu Jana Farského, bývalého předsedy Petra Gazdíka a místopředsedkyně STAN Věry Kovářové.

Pozvánku neobdržel aní Láska

Zeman si pozvané vybíral i mezi Senátory. Pozvánku zatím neobdržel třeba předseda senátorského klubu SEN 21 Václav Láska, zatímco v minulých letech ji vždy dostal. Akce se stejně jako v minulých letech nezúčastní, uvedla jeho asistentka Michala Kováč. Nepřišla ani předsedovi lidoveckého senátorského klubu Petru Šilarovi, předsedovi senátního výboru pro záležitosti EU Václavu Hamplovi (za KDU-ČSL) nebo lidoveckému senátorovi Jiřímu Čunkovi.

Oproti minulosti byli pozváni podle dostupných informací všichni rektoři státních vysokých škol, většina z nich se ale omluvila kvůli služebním cestám. S účastí počítá třeba rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. V minulosti pozvánka nechodila Mikuláši Bekovi, rektorovi brněnské Masarykovy univerzity, které letos ve funkci skončil. Na twitteru dnes napsal, že neúčast rektorů byla primárně zapříčiněna solidaritou se třemi navrženými profesory, které Zeman odmítl jmenovat. "Ten důvod trvá. Solidarita s nepozvanými byla sekundární," uvedl.

Stejně jako loni na Hrad nejspíš nepojede nejvyšší státní zástupce Zeman, který v minulosti odmítl schůzku s prezidentem v době, kdy Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) dohlíželo na vyšetřování kauzy v Lesní správě Lány spadající pod prezidentskou kancelář. Podle mluvčího NSZ Petra Malého pozvánka nebyla ani v dnešní poště.

Pozván do dneška nebyl ani liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). "Každé ráno vyhlížíme pošťáka. Kdyby mě prezident pozval, tak bych šel, to je slušnost, ale protože mě nepozve, tak si zaplňuji program akcemi v regionu," řekl v úterý ČTK Půta. Rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina pozvání má a podle mluvčí ho využije.