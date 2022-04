Výjimka na tři měsíce. Ukrajinští lékaři mohou pracovat v Česku, ale s dohledem

Doma léčili, tady to zatím nepůjde na sto procent. Ukrajinští lékaři a lékárníci, kteří v Česku našli útočiště před válkou, by se rádi vrhli do práce. Vláda s jejich dočasným zapojením počítá. Pracovat zde nejprve mohou na tři měsíce v rámci kratších praxí a mezitím požádat o nostrifikaci diplomu. Druhou možností je pracovní povolení v rámci takzvané dlouhodobé stáže.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Rusko ukončilo dodávky plynu do Polska a Bulharska

Česko zmrazilo ruský majetek za skoro miliardu korun

Na Ukrajině je pohřešováno přes 16 tisíc lidí, uvedla tamní ombudsmanka

Od začátku války dostalo v ČR vízum 312 800 Ukrajinců

To lze ze vydat maximálně na rok a nejvýš třikrát po sobě. „V současné chvíli jim chceme vytvořit sociálně – lidské podmínky, aby se v naší zemi cítili dobře a mohli zde pracovat v rozsahu jejich a našich možností,“ řekl Deníku mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Převážně se jedná o ženy. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) jim chce umožnit udělat si aprobaci za jednodušších, ale zákonných, podmínek. Cílem podle ministerstva je to, aby se Ukrajinci po skončení války vrátili zpět domů a pomohli svému státu a svým spoluobčanům. Medicína má u nás tradici, byli jsme zásobárna pro SSSR, říká lékař z Ukrajiny V Česku dlouhodobě působí stovky ukrajinských lékařů, kteří mají uznané diplomy a museli tu projít atestací. Jedním z nich je i Yaroslav Kuzminskij, který působí jako zástupce primáře na interně sokolovské nemocnice. Potvrzuje, že většina nově příchozích se po ukončení konfliktu vrátit chce. „Jsou tu hlavně ženy a děti, přičemž muži na Ukrajině čekají, až se vrátí. Těší se na ně,“ řekl Deníku. Podle něj Ukrajina zatím nehlásí nedostatek lékařů, spoléhá ale právě na jejich návrat. Uplatnění v nemocnicích Místopředseda Sdružení praktických lékařů ČR Václav Šmatlák zatím neví o nikom, kdo by v ordinaci praktiků zaměstnal nově příchozí ukrajinskou lékařku či lékaře. Vyloučené to ale není. „Sami si praxi otevřít nemohou. Mohou ale fungovat jako stážisté, tedy pracovat pod dohledem,“ řekl Deníku. Uplatnění však podle něj najdou spíš v nemocnicích a na takzvaných UA POINTech v nemonicích, kde je poskytována péče Ukrajincům. „V ordinacích praktiků, kde mohou vypomáhat, je důležitá znalost češtiny. A konkrétní zařízení také musí mít prostředky na jejich výplatu,“ dodal. Není ani zatím zřejmé, kolik lékařů sem přijelo. Řádově půjde o desítky lidí. Po zapojení ukrajinských expertů ale volají i čeští lékárníci. „Apelujeme na to, aby se ukrajinským zdravotnickým expertům, kteří v České republice nalezli útočiště, dostalo bez zbytečných průtahů adekvátního uplatnění na trhu práce,“ řekl generální ředitel sítě lékáren Dr. Max Daniel Horák. Tato síť zaměstnává už nyní desítky kolegů s ukrajinskými kořeny a uplatnění nabízí i těm z řad uprchlíků. S jejich přílivem totiž podle Horáka porostou nároky na zdravotnický systém včetně lékáren. Stáže pro mediky Pomoc v Česku ale nacházejí i ukrajinské studentky medicíny, pro které 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy otevřela možnost stáže na fakultě ještě v aktuálně probíhajícím semestru. Navštěvovat mohou vybrané teoretické ústavy i některá klinická výuková pracoviště. Do výuky v češtině či angličtiny se už zapojí prvních devět ukrajinských mediček. Mrazivá zpověď záchranářů z Charkova: Úkryt pod schody, krev i poničená sanitka V případě zájmu se mohou přihlásit i ke studiu v akademickém roce 2023/2024. „V delším časovém horizontu budeme připravovat pomoc nejen jednotlivým studentům, ale ukrajinskému lékařskému školství obecně. Například i spolupracovat v oblasti distanční výuky. Jsme si vědomi, že mnozí z ukrajinských mediků pomáhají a budou pomáhat doma na Ukrajině,“ uvedl děkan 1. LF UK Martin Vokurka.