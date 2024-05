V další debatě Deníku s expremiérem a lídrem hnutí ANO Andreje Babišem přišlo na přetřes i interview prezidenta Petra Pavla, které poskytl britské televizi Sky News. Vyjádřil názor, že Ukrajina v blízké době nezíská zpět Ruskem okupovaná území a nastal čas válku zastavit, třeba i uzavřením kompromisu mezi agresorem a napadenou zemí. V zahraničí i na domácí scéně toto tvrzení vyvolalo diskuzi. Podle Babiše se ale o žádnou převratnou myšlenku nejedná. Myslí si, že mu prezident dává za pravdu a připomněl, že o nutnosti skončit válku mluví právě on už dlouho.

Andrej Babiš je rád, že prezident Petr Pavel má podobný názor ohledně míru na Ukrajině jako on. Podívejte se, co zaznělo. | Video: Deník

Expremiér Andrej Babiš slova prezidenta přivítal. „Teď konečně, potom co já rok a půl mluvím o míru, prezident Pavel použil slovo mír. A je dobře, že pan Zelenský organizuje mírovou konferenci, je to první krok k tomu, aby si Ukrajina a světové velmoci řekly, co chtějí,“ zmínil.

Podle něj bude hrát důležitou roli nejen pozice Ukrajiny a Ruska, ale také Spojených států amerických, Francie, Turecka nebo Číny.

O čem byla řeč v nejnovější debatě Deníku s Andrejem Babišem: o středečním atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica

o vyhrocené předvolební kampani Česka

o způsobu, jakým Babiš mluví o premiéru Petru Fialovi

o válce na Ukrajině a způsobech pomoci bojující zemi

o změnách, které postupně zavádí vláda Petra Fialy Zdroj: Deník

Expremiér se ale více vyjádřil k tomu, zda si také stejně jako prezident myslí, že Ukrajina už nikdy Ruskem okupovaná území zpět nezíská.

„Prezident řekl věci, které jsou pro mainstream a pětikoalici nemyslitelné. Já bych si to nikdy nedovolil říct, nikdy jsem neřekl, že by Ukrajina mohla přijít o nějaká území. Když to řeknu, tak mě budou všichni hateovat, to je ten dvojí metr,“ okomentoval.

Potvrdil, že je pro podporu Ukrajiny. „Teď přišla americká pomoc, to je samozřejmě důležité i v rámci vyjednávání a já souhlasím s prezidentem Petrem Pavlem. Ale on konečně řekl to, co říkám já. Že Rusko nemůže vyhrát, ale začněme konečně mluvit o míru, každá válka skončí u jednacího stolu,“ zopakoval.

Je třeba zastavit válku na Ukrajině, řekl Pavel v britské televizi

Babiš se také vyjádřil k dodávkám zbraní a české muniční iniciativě. Připomněl, že jemu a hnutí ANO vadí, že Česká republika skrze vládu nezveřejňuje kde, jak a za kolik nakupuje munici pro Ukrajinu. Má obavy, že munice je zbytečně drahá a nekvalitní.

„Zbrojaři využívají válku na obohacení a de facto okrádají Ukrajinu, Ukrajina poslala čtrnáct milionů eur na munici do kampeličky a někdo ty peníze ukradl. Válka by se neměla zneužívat pro osobní prospěch a my kritizujeme ne tu pomoc, ale netransparentnost,“ poznamenal.