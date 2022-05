Děti jsou jako houba. Čím menší, tím snáz vsakují vědomosti. Známá poučka se nyní potvrzuje každým dnem v českých školách. Do těch mateřských zatím chodí 3800 Ukrajinců, do základních 26 tisíc. Průběžnou zprávu o integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků tento týden představil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Náměstek ministra školství Jan Mareš: Míst pro ukrajinské děti je dost

Vyplývá z ní, že učitele nejvíc trápí otázka, kolik dětí prchajících před válkou skončí v jejich škole. „Ten počet není nikdo schopen nyní odhadnout. Může to být padesát, ale také sto padesát tisíc. Jasněji bude 15. července, kdy končí zápisy,“ uvedl ministr školství Petr Gazdík (STAN). Teprve pak se ředitelé spolu se zřizovateli mohou vrhnout na řešení personálních i prostorových kapacit.

Dobrá zpráva je, že peněz je zatím dost a zdaleka nejsou vyčerpány. Například z vyčleněných 1,4 miliardy korun na adaptační aktivity je vyčerpána zhruba polovina, jak řekl Deníku Gazdík.

Integrace ukrajinských dětíZdroj: DeníkPozitivní je také zjištění, že kmenoví žáci bez problémů přijímají nové spolužáky. A platí to i pro jejich rodiče. Přesto je podle Zatloukala nutné co nejdříve vyjasnit několik věcí. Například účast ukrajinských žáků v distanční výuce, kterou společně s tou českou absolvuje čtrnáct procent dětí.

Jak zdůraznil Petr Gazdík, bude o tom jednat s ukrajinskými autoritami, protože dvojí učení žáky dost zatěžuje. „Nechceme ale nic nařizovat, bude to na svobodné volbě rodičů,“ dodal. Ti musejí povinně potomky poslat do ZŠ do devadesáti dnů pobytu v Česku. Zatím často děti přihlašují a zase odhlašují, takže panuje velká nejistota ohledně jejich definitivního rozhodnutí. V chystaném lex Ukrajina II proto bude i paragraf o evidenci školáků vázané na sociální dávky.

Jisté je, že letos malí Ukrajinci dostanou místo závěrečných známek jen osvědčení o absolvování části výuky a motivační slovní hodnocení.