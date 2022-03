Na ministerstvo obrany se podle Zechmeisterové dosud obrátilo více než 100 lidí a další úřad kontaktují. V úterý ministerstvo upozornilo na to, že některé žádosti podané na Hrad a na obranu se mohou zdvojovat.

Čeští občané mají službu v cizí armádě zakázanou. Pokud do ní chtějí vstoupit, musí požádat prezidenta republiky o výjimku. Ovčáček v pondělí uvedl, že prezident Miloš Zeman se v principu staví příznivě k tomu, aby ji uděloval. Chce o tom ve čtvrtek mluvit na schůzce s premiérem Petrem Fialou (ODS).

Ministerstvo zahraničí na dotaz ČTK sdělilo, že podporuje pomoc Čechů na Ukrajině jako dobrovolníků bez zapojení do bojů, například skrz humanitární pomoc. Podle platných zákonů může český občan vstoupit do zahraničních ozbrojených sil pouze za předpokladu, že má občanství daného státu, tedy ukrajinské, nebo pokud jde o členský stát NATO. Výjimku může poskytnout pouze prezident, dodal resort.

Ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák řekl Mladé frontě Dnes, že jde o poměrně složitý právní problém. Upozornil na to, že výzvy k odjezdu na Ukrajinu by Rusko mohlo vnímat jako zapojení členského státu NATO do konfliktu a mohlo by se to stát záminkou. Jindrák by si dokázal představit, že prezident by povolení nevydával, ale dobrovolníci v bojích na ukrajinské straně by mohli zpětně dostat individuální nebo generální pardon od případného stíhání.

V Česku kvůli Ukrajině začne nouzový stav. Vláda pošle miliardu navíc na obranu

Podobné stanovisko dnes po jednání vlády zaujal i Fiala. Zopakoval, že jsou všichni připraveni "projevovat vstřícnost a pochopení", ale kolektivní akce není možná, a to kvůli právnímu, mezinárodnímu a ústavnímu kontextu.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) ocenila vůli lidí jít bojovat proti bezpráví na Ukrajině. Upozornila ale, že na Ukrajině probíhá válka, a lidé bez výcviku se tak vystavují nebezpečí. Doporučila jim, aby se zapojili do humanitární pomoci českých neziskových organizací.

Zdroj: Deník"Strašně nerada bych jako ministryně obrany řešila nějaké repatriační lety z této země, abychom dostali zpátky nedej bože těla našich občanů," poznamenala.

Podle Fialy lidé, kteří se chtějí zapojit do pomoci Ukrajině, mají řadu možností, a to třeba finančně nebo v rámci humanitární sbírky. "Možná ta pomoc bude spočívat i v pochopení pro to, že se třeba budeme muset v některých věcech omezit, že to nebude tak příjemné, pohodlné, že nebudeme žít v tak prosperující společnosti, jak jsme na to zvyklí," řekl.