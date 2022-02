Po svém vystoupení hovořil krátce s novináři. Odpověděl například na otázku, jak vnímá oznámení ruského prezidenta Putina, že uvedl do pohotovosti jaderné zbraně. „Všichni jsme si vědomi, že čelíme obrovskému nebezpečí a velké agresi O to důležitější je odhodlání aliančních zemí se tomu postavit a bránit prostor všech členských států. Zaznělo to jasně i na summitu NATO, jehož jsem se zúčastnil s panem prezidentem. Je to válka nedaleko našich hranic a my musíme dělat všechno pro to, abychom Putina zastavili.“

Na dotaz Deníku, zda je Česká republika připravena podpořit vstup Ukrajiny do Evropské unie a NATO, Fiala řekl: „Dlouhodobě podporujeme zapojení Ukrajiny do západních struktur a při všech pokusech o diplomatické řešení ještě před začátkem Putinovy invaze zastávaly západní země tezi, že politika otevřených dveří do Severoatlantické aliance nesmí být narušena. Nyní ale musíme nabízet Ukrajině pomoc, kterou potřebuje akutně. Když mě v sobotu pan prezident Zelenskyj požádal o konkrétní zbraně, tak jsme je sehnali, uvolnili a dodáváme je. Oni teď bojují o život a musejí mít veškerou naši podporu.“

Předseda vlády upřesnil, že Volodymyr Zelenskyj stojí v čele boje za obranu své země a jde „mu doslova o život“. Proto na jeho požadavek politici reagovali v řádu hodin. „Když jim něco pošleme za dva týdny, už může být pozdě. Podle toho naše vláda jedná,“ ujistil Petr Fiala.

Deník poté oslovil ambasadora Jevhena Perebyjnise, který neúnavně na diplomatickém poli shání pro svou zemi všestrannou podporu.

Česká republika stojí jednoznačně na vaší straně. Je toto vědomí důležité i pro Ukrajince na frontové linii a v bojujících městech?

Je to mimořádně cenné. Západní státy zpočátku nebyly stejně rozhodné a vyčkávaly, ale Česká republika patřila k lídrům pomoci Ukrajině a toho si velmi vážíme. Slova ovšem nestačí, protože Ukrajinci musejí mít čím bojovat. Bohužel zbraně postupně docházejí, takže potřebujeme, aby Západ zařídil jejich nepřetržité dodávky, hlavně protiletadlových a protitankových střel. Putinovský režim je zločinecký a bude proti Ukrajině útočit hlavně raketami a letecky. Proti tomu potřebujeme sofistikované zbraňové systémy.

Obáváte se, že jako diktátor a zločinec se nezastaví před ničím?

To nevíme. Musíme ho zastavit. Ukrajinská armáda na bojišti a západní společenství pomocí sankcí. To je jediná cesta.

Nemrzí vás, že Západ byl k hrozbě Putinova režimu po anexi Krymu dost letargický a nevnímal jeho imperiální ambice?

To víte, že mrzí. My už osm let říkáme, že jeho zločinecký režim musí být zastaven a nemělo se čekat, až bude hůř, ale jednat už dříve. Tak jsme mohli předejít jeho dalším zločinům. Bohužel Západ na nás nedal. To už je však minulost, teď musíme dělat všechno, co můžeme.

A pak přijmout Ukrajinu do EU a NATO?

Určitě.

Olga Perebyjniseová se na válku ve své zemi dívá i jako žena, která sdílí osudy všech ukrajinských matek.

Karel Čapek ve své hře Matka vypráví o dramatu ženy, která přišla o čtyři syny, ale nakonec na obranu vlasti dá i tomu poslednímu do ruky pušku. Děje se teď právě něco podobného na Ukrajině?

Ve válce vždycky nejvíc trpí žena, protože je spoutaná starostmi o děti, záchranu rodiny. Musí shánět jídlo, léky, střechu nad hlavou. Můj vzkaz českým matkám zní, že jedině jednota nás může zachránit. Včera jsem mluvila s mladou dívkou, která sleduje seriál Hra o trůny. Ptala se mě, jestli máme na Ukrajině nějakou Aryu a zda má také meč. A já ji řekla, že Aryiným mečem na Ukrajině je jednota Evropy, která Putina nejvíc překvapila a zaskočila. A jedině ta ho může porazit.