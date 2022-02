Lipavský zahájí dvoudenní návštěvu Ukrajiny v pondělí.

Rusko v posledních měsících nashromáždilo u hranic s Ukrajinou desítky tisíc vojáků, čímž vyvolalo obavy Západu, že se připravuje na vojenskou akci na Ukrajině. Moskva popírá, že má v plánu Ukrajinu napadnout. Tvrdí, že má obavy o vlastní bezpečnost. Od Spojených států a NATO žádá kromě jiného záruku, že aliance nepřijme Ukrajinu za člena, a nebude tak zvyšovat svoji přítomnost v blízkosti Ruska. Česká vláda, NATO či Spojené státy tento požadavek Ruska odmítají.

Zeman: Zatím jde o válku slov

Zeman v CNN Prima News řekl, že nynější napětí zatím pokládá za válku slov z obou stran a přál by si, aby to tak zůstalo. Rusové podle něj "nejsou blázni" a útok na Ukrajinu by pro ně nebyl výhodný. Sdělil také, že by nepodpořil vyslání vojáků NATO na východní hranici aliance, protože by šlo o "chřestění zbraněmi".

"Pokud Ukrajina není členem NATO, není důvod, abychom tam posílali vojenské jednotky," odpověděl prezident na otázku ohledně své možné podpory plánu na vyslání vojenských posil k východním hranicím aliance, například na Slovensko. Nepřímo se také vyslovil proti přijetí Ukrajiny do NATO, neboť aliance "zásadně nepřijímá země, kde je občanská válka". Ukrajina podle Zemana takovou zemí je, byť válka tam nyní má podobu zamrzlého konfliktu v oblasti Donbasu na východě země.

Rusko má v Bělorusku 30 tisíc vojáků, řekl generální tajemník NATO

Premiér Petr Fiala začátkem týdne ujistil ukrajinského velvyslance v Praze Jevhena Perebyjnise, že Česká republika stojí plně za Ukrajinou a odmítá jakékoli formy ruské agrese. Česká vláda se v lednu rozhodla darovat Kyjevu přes 4000 dělostřeleckých granátů zhruba za 37 milionů korun, které by měly pomoci zvýšit obranyschopnost ukrajinské armády. Podle Lipavského by se Česko mělo podílet na nasazení nových aliančních jednotek ve státech východního křídla NATO.

Rusové si všímají výroku k Vrběticím

Zdroj: Deník

Zemanova vyjádření sledují i ruská média. Agentura TASS hodnotí výroky tak, že český prezident "vystoupil proti vyslání jednotek NATO na Ukrajinu". To ovšem česká vláda ani další spojenci v NATO nenavrhují.

Agentura RIA Novosti si všímá jiného výroku, ve kterém Zeman v souvislosti s výbuchy muničního skladu ve Vrběticích zopakoval své dřívější tvrzení, že podle české Bezpečnostní informační služby "chybí důkazy či svědectví, že ruští agenti byli ve skladišti ve Vrběticích".