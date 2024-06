Ukrajinští uprchlíci potřebují pomoci s češtinou. Trápí je také hledání zaměstnání, finance nebo bydlení. Vyplývá to z nedávno prezentovaného průzkumu. V Klubovně Korunní 12 v pražských Vinohradech, kterou redaktorka Deníku opakovaně navštívila, přibližují dobrovolníci Ukrajincům češtinu i pomocí divadla.

Přátelská atmosféra a plány, co bude v následujících týdnech. V Klubovně Korunní 12 v pražských Vinohradech je živo. Lidé, kteří utekli před válkou na Ukrajině, tam našli společenství těch, kteří jim pomohli sžít se s novým prostředím. „Nejprve jsme lidem z Ukrajiny poskytovali humanitární pomoc. Scházíme se doposud,“ řekla Deníku dobrovolnice Anna Junková.

Zůstalo tvrdé jádro. V klubovně si Češi a Ukrajinci každé úterý v podvečer povídají či slaví něčí narozeniny. Jezdí i na výlety. „Díky tomu ženy z Ukrajiny vědí o České republice mnohdy víc než leckterý Čech,“ poznamenala dobrovolnice Iva Moberg. Junková dodala, že při soutěži Země město, kde se plno otázek vztahovalo právě k Česku, Ukrajinky jasně vedly.

V prostorách dlouho probíhala i výuka českého jazyka, včetně gramatiky. Nyní pokračuje konverzací. „Je to skvělé. Ráda sem chodím a jsem Čechům moc vděčná,“ řekla Deníku dobrou češtinou paní N., která požádala o anonymitu (redakce její identitu zná). V Praze si našla práci ve školství, kde pomáhá ukrajinských žákům.

Zmínila i zajímavou metodu sbližování se s češtinou. V klubovně si několik týdnů četly text inscenace Přicházíme zdaleka. Poté na představení, které je příběhem dvou chlapců utíkajících ze syrského Aleppa přes Turecko, Řecko či Makedonii do norského Osla, zašly do divadla Nie. „Pro ženy z Ukrajiny to bylo silné, neboť uprchlictví zažívají na vlastní kůži,“ řekla Moberg, která divadlo provozuje.

Bezplatná výuka češtiny Ukrajinci se mohou bezplatně učit češtinu přes aplikaci LangBee. Bezplatný kurz vyjede při nastavení ukrajinského jazyka.

Uchazeči pod dočasnou ochranou, kteří jsou v evidenci uchazečů o práci, mohou o financování kurzu češtiny požádat Úřad práce ČR.

Bezplatné kurzy nabízejí i některé jazykové školy, neziskové organizace či dobrovolníci.

Čeština, práce či finance

Z nedávno prezentovaného výzkumu mapujícího postoje Ukrajinců vyplývá, že je hodně trápí jazyková bariéra. Nejčastěji proto cítí právě potřebu pomoci s češtinou. Šetření zároveň ukazuje, že narůstá počet těch, kteří se v běžných situacích česky domluví a rozumí textu. Hodně jich má ale přesto problém najít zaměstnání odpovídající jejich kvalifikaci. Mají totiž nezřídka potíže s tím, aby ji čeští úředníci uznali.

Výzkum v uplynulých dvou letech provedli experti Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s organizací Slovo21. Ve dvou kolech získali odpovědi od téměř čtrnácti set respondentů. „Od začátku války jsme díky našim aktivitám na pomoc Ukrajině byli v úzkém kontaktu s uprchlíky po celé republice. Pomoc se sběrem dat proto byla jen přirozeným pokračováním naší práce,“ vysvětlila koordinátorka projektů Slova 21 Amra Mešić.

Alespoň jednu oblast, ve které potřebují pomoci, zmínilo přes 330 oslovených Ukrajinců. Tíží je i hledání zaměstnání, finance či přístup k lékařské péči. Hledají vzdělávací kurzy či stáže, psychologickou pomoc nebo dostupné ubytování. Problémy s bydlením vnímá jako stěžejní třeba devatenáctiletý Saša. „Bydlení v Praze je velice drahé,“ poznamenal pro Deník.