Ukrajinci i Vietnamci. Policie loni v Česku odhalila nelegální pobyt 4992 lidí

Cizinecká policie loni v Česku přišla na nelegální pobyt u 4992 lidí, což bylo o 254 více než v roce 2017. Nejčastěji to byli Ukrajinci, Moldavané a Vietnamci, kteří překročili povolenou dobu pobytu. Běženců, kteří využili Českou republiku jako tranzitní zemi, přibylo loni meziročně o 19 na 191. Mířili převážně ze Slovenska většinou do Německa. Vyplývá to z informací, které poskytla mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová.

"Situace nelegální migrace v České republice je stabilizovaná a naše země není hlavní tranzitní ani cílovou zemí pro migrující cizince," uvedla mluvčí. Počty migrantů se podle ní loni zásadně nelišily od předešlého roku. OBRAZEM: Opilý cizinec si spletl koleje se silnicí. Zůstal na nich zaklíněný Přečíst článek › Cizinců, kteří do Česka přijeli legálně, ale zůstali zde i po uplynutí povolené doby, loni cizinecká policie odhalila 4653. Jde o velmi mírný meziroční nárůst o 165 lidí, podotkla Rendlová. Občanů Ukrajiny mezi nimi bylo 1470, z Moldavska 567, z Vietnamu 312, lidí z Ruska 273 a z Uzbekistánu 157. Čtyři z deseti nelegálně pobývajících cizinců policie našla v Praze a 18 procent na mezinárodních letištích. V počtu odhalených následoval Jihomoravský, Ústecký a Plzeňský kraj, jejich podíly už jsou pod deseti procenty. Zajištěných na letištích bylo 339, což byl proti roku 2017 nárůst o víc než třetinu. Vydaných správních rozhodnutí kvůli nelegální práci přibylo o 384 na 3495. Dohromady všech rozhodnutí bylo 5713, z toho 3889 vůči Ukrajincům a 900 vůči Moldavanům. "Moldavané nejvíce zneužívají bezvízového styku s Českou republikou a u občanů Ukrajiny stále převládá nelegální práce na polská pracovní víza," uvedla mluvčí. Padělané dokumenty Počet lidí s padělanými či pozměněnými doklady v loňském roce klesl o 193 na 1122, někteří z nich měli dokumentů víc. Předložených neregulérních dokladů tak bylo 1383. Dlouhodobě jsou nejčastěji zneužívány doklady vydané Rumunskem, Českou republikou, Bulharskem, Litvou, Maďarskem, Itálií a Slovenskem. Prokázali se jimi hlavně lidé z Ukrajiny, Moldavska, České republiky, Albánie, Srbska, Vietnamu, Turecka a Sýrie. Čerpadlářka zemřela kvůli pár tisícům. Vrahovi hrozí výjimečný trest Přečíst článek › Kvůli napomáhání k nelegální migraci loni česká policie vyšetřovala 36 lidí, nejčastěji občanů ČR. Ve 26 případech šlo o účelový sňatek, což bylo meziročně o devět víc. "Byly zaznamenány dva případy účelového otcovství, pět případů se týkalo zprostředkování nelegálního překročení hranice (převaděčství) a tři případy pořizování falešných potvrzení potřebných k řízení o pobytu," doplnila Rendlová. Stálým rizikem je podle cizinecké policie nestabilní bezpečnostní situace a ekonomická krize v Sýrii, Afghánistánu, Iráku, Íránu a Nigérii. Trvá tak hrozba tranzitní migrace lidí z těchto oblastí s pomocí převaděčů, kteří je převážejí v dodávkách či kamionech především do Německa. BIS by neměla zasahovat do výuky historie, míní šéf sněmovny Vondráček Přečíst článek ›

Autor: ČTK