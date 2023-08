Učitelé na gymnáziu už dávno nevzdělávají jen české studenty, tvrdí předseda Asociace češtinářů a dlouholetý učitel češtiny na pražském gymnáziu Josef Soukal. „Přibývá i Čechů, kteří vyrůstali v zahraničí a teď se s rodiči vrací. Ti také česky moc neumí,“ říká v rozhovoru pro Deník.

Přijímací testy na střední školy? I suverén by si měl natrénovat formát odpovědí. | Foto: Shutterstock

Co říkáte tomu, jak rozdílně střední školy přistupovaly k přijímacím zkouškám z češtiny pro cizince, nejčastěji tedy pro ukrajinské uchazeče?

Někdy je to tak, že škola buď ukrajinského studenta chce, nebo nechce. A to nemusejí mít cokoliv proti Ukrajincům, ale vědí, že se studentem, jenž nehovoří česky, bude víc práce.

Vy už desítky let učíte češtinu na pražském gymnáziu. Musel jste i před příchodem ukrajinských uprchlíků řešit vzdělávání studentů, kteří nemají češtinu jako mateřštinu?Už dlouho neplatí, že by člověk ve třídě na gymnáziu vzdělával jen české studenty. Dětí cizinců přibývalo už před uprchlickou vlnou z Ukrajiny, stejně jako Čechů, kteří pobývali s rodiči mnoho let v zahraničí. Ti také češtinu moc neumí a hovoří jiným jazykem. Momentálně učím třídu, kde téměř čtvrtina žáků pochází z dvoujazyčných rodin, popřípadě ani jeden rodič není českého původu.

Jak řešíte jejich písemky z češtiny?

Třeba když píšeme slohovku, dávám jim dvě známky – za sloh a za jazykovou část. Pak si s nimi sednu a řeknu jim, na čem a do kdy musí nutně zapracovat.

Jak by podle vás měly vypadat školní přijímačky z češtiny pro cizince?Byl bych tolerantnější a posuzoval uchazeče individuálně. Především bych zohlednil, zda má uchazeč předpoklady ke studiu daného oboru. Proč nepřijmout zdatného matematika s dobrým logickým myšlením jen proto, že má dnes problémy s češtinou? Školy by měly i „úředně“ dostat větší volnost v hodnocení: projevuje-li student snahu a bude-li se v ovládání jazyka průběžně zlepšovat, nechť je z klasifikace češtiny osvobozen třeba až do předmaturitního ročníku. Současně by ale měl mít jasně vytyčený cíl, aby věděl, s čím u maturitní zkoušky uspěje a s čím ne.