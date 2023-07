Začlenit se do české společnosti zvládla jen polovina ukrajinských dětí

Necelá polovina ukrajinských teenagerů nechodí v ČR do střední školy. To je jeden ze závěrů červnového výzkumu Hlas Ukrajinců společnosti PAQ Research a Sociologického ústavu Akademie věd, který se zaměřil na situaci dětí běženců – jak jsou na tom se vzděláváním, zálibami či znalostí češtiny. Výsledky? V červnu 2023 navštěvovalo až 90 procent žáků z řad ukrajinských uprchlíků českou základní školu, téměř 70 procent předškoláků chodilo do školky a jen něco přes polovinu mladistvých mělo místo na střední škole.

V červnu 2023 navštěvovalo až 90 procent žáků z řad ukrajinských uprchlíků českou základní školu, téměř 70 procent předškoláků chodilo do školky a jen něco přes polovinu mladistvých mělo místo na střední škole. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock