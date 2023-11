Jedním z laureátů Cen Paměti národa, předávaných 17. listopadu 2023 v Národním divadle, je i ukrajinský pravoslavný kněz Vasyl Vyrozub. Slouží jako kněz v Oděse a také jako dobrovolný vojenský kaplan přímo na bojišti. Koncem února 2022 se přihlásil do týmu, jenž měl vyzvednout těla ukrajinských vojáků na Hadím ostrově, kteří se slavně odmítli vzdát ruské válečné lodi a poslali ji do pr… Rusové ho zajali a sedmdesát dní věznili a mučili. V květnu se díky výměně za ruské zajatce ocitl na svobodě. Deník.cz se s ním setkal v jedné smíchovské restauraci.

Jedním z laureátů Cen Paměti národa je i ukrajinský pravoslavný kněz Vasyl Vyrozub. | Foto: Se svolením Vasyla Vyrozuba

Jaká je vaše současná práce? Působíte stále i jako vojenský kaplan?

Veškerá moje služba – modlitby, přijímání, kázání – vše dělám stejně jako dříve, akorát se zvýšilo tempo. Není čas se zastavovat a rozjímat. Musíme pracovat pro to, aby co nejdříve nastalo vítězství. Sloužím i jako dobrovolný vojenský kaplan, nemám kontrakt s armádou.

Jezdíte všude tam, kam je potřeba. Kde je ta situace nyní nejhorší?

Situace je nejhorší tam, kde se vede otevřený boj. Ale ani ten boj není nejhorší. Nejtěžší je dát padlého vojáka jeho matce, jeho manželce a podívat se do očí dítěte, které ztratilo svého otce.

Jak se na frontě chrání kaplan? Máte svou zbraň, nebo přiděleného nějakého vojáka jako ochranku?

Ukážu vám svoji zbraň. (Pan Vyrozub listuje ve fotkách na mobilu a pak ukáže svůj dřevěný kříž na vojenské celtě.) To je moje zbraň.

A funguje?

Funguje, vidíte, jsem pořád tady. Bůh mě vyvedl i ze zajetí. Když je člověk s Bohem, tak se nebojí.

Nebál jste se ani v mučící místnosti v Rusku, kam jste se dostal při záchranné akci na Hadím ostrově? Komunikoval jste tehdy s Bohem?

To jsem se bál. Když nás převezli z Krymu letadlem do Bělgorodské oblasti, přivezli nás do takového jejich stanového koncentráku. Během výslechů nás bili a pouštěli do nás elektřinu. Také na nás pouštěli psy, aby nás kousali do nohou. Ano, měl jsem strach, ale vedle mě stál mladý voják a já v jeho očích viděl odvahu. Nemohl jsem projevit strach a shodit jeho statečnost. Třikrát denně jsme se modlili Otčenáš a to nám dodávalo odvahu. Bůh nám dovolil tímto projít, abychom pochopili sílu modlitby.

Ceny Paměti národa Ceny Paměti národa každoročně 17. listopadu předává společnost Post Bellum. Oceňuje statečné lidi, kteří se dokázali postavit zlu a zasadili se o svobodu.

Můžete vysvětlit, jak v takovýchto chvílích pomáhá pevná víra a modlitba?

Žijete v chaosu války. Musíte dát vojákovi maják, aby neměl chaos v srdci. Bůh říká: Stůjte statečně. Hospodin také za vás bojuje. Ta horda přišla krást a zabíjet, ale vaší svatou povinností je ochránit svou rodinu a sebe. Bůh je na straně dobra, ne na straně zla. Pro kaplana je to základ, jak neukázat strach.

S čím za vámi vojáci na bojišti nejčastěji chodí?

Voják je člověk. Má manželku, děti, musí zaplatit vodu, plyn, volá si s rodinou. Řeší všechno, co normální lidi, jen má navíc tu zbraň a musí ochránit svou rodinu a svou zemi.

Jak vnímáte z pozice vojenského kaplana morálku ukrajinských vojáků? Neupadá postupem času?

Střílí se tam a zabíjí. Není čas na pochybování, uvolnění pozornosti. Za zády máte rodinu a Ukrajinu. Nemáte možnost, aby vám klesla morálka. Navíc v krvi je stále adrenalin.

Máte nějakou svou psychohygienu, abyste se nezbláznil z toho, co ve válce jako vojenský kaplan zažíváte?

Nemám čas léčit sám sebe. Teď musím dát dohromady vojáky a připravovat je k boji. O sebe se postarám až po vítězství. Protože když voják prohraje, bude to znamenat i moji smrt. Voják je proto pro mě na prvním místě. Idea takzvané denacifikace znamená zabít Ukrajinu. Pokud ale Ukrajina vyhraje, bude to znamenat klid nejen pro ni, ale i pro svět, protože Rusko se stáhne na své území a nic neztratíme.

Co soudíte o ruských pravoslavných kněžích, kteří slouží ruskému režimu a Putinovi?

Je omyl od sebe oddělovat patriarchu Kirilla a Vladimira Putina nebo FSB (ruská Federální služba bezpečnosti, pozn. red.) od ruské pravoslavné církve, protože to jsou dvě ruce jednoho systému. Když mě Rusové vyslýchali, stále se ptali, v jakém pracuji oddělení SBU (Služba bezpečnosti Ukrajiny). Otázka nebyla, zda pro ni pracuji, ale kde. Neměli jedinou pochybnost. Vyslýchali mě a mučili, zkoušeli na detektoru lži. Po něm se mě jeden z důstojníků zeptal: „Nechápu smysl tvého poslání. Proč to děláš, jestli nespolupracuješ s bezpečností?“ Ty paralely si jistě domyslíte.

Kněz Vasyl Vyrozub pracuje i jako dobrovolný vojenský kaplan.Zdroj: Se svolením Vasyla Vyrozuba

Můžete být konkrétnější?

Probíhá 33 trestních řízení s tím, že kněží moskevského patriarchátu byli navaděči střel na naše území, máme 65 trestních řízení s kolaboranty a separatisty v ukrajinské pravoslavné církvi. Mají ruské pasy, ale utajují to, překrývají to církví a tvrdí, že jsou Ukrajinci. Půlka už utekla do Ruska a půlka stále působí na Ukrajině. Známý proces je třeba s knězem zvaným Paša Mercedes, protože miluje auta. Spolupracoval s Ruskem, ale neříká, že je zločinec a spolupracuje s FSB, ale říká, že se na Ukrajině pronásleduje pravoslavná církev.

Cítíte, že se pozornost světa odklonila od Ukrajiny na Blízký východ?

Doufám, že na nás svět nezapomněl. Ale i tam potřebují pomoc, protože i tam bojují s terorismem. Stejně jako Putin i Hamás jsou teroristi. Vždyť vstoupili na cizí území a zabili tam ženy a děti, to je nepřípustné. To samé se dělo třeba v ukrajinské Buči. Z obou těchto výpadů existují podobně hrůzné záběry pořízené teroristy, kteří se chlubí tím, co udělali. V Izraeli i na Ukrajině teroristé odvlekli spoustu dětí. Na Putina byl kvůli únosům dětí do Ruska vydán mezinárodní zatykač. Za to, co udělal, musí být odsouzen a sedět. Je to zločinec.

Až se vrátíte z Česka na Ukrajinu, co vás čeká dál?

Budeme muset přivést nějakou pomoc na frontovou linii, například drony a auta. Moc děkuji Čechům, za to, co dělají a jak pomáhají. Potřebuji se také starat o rodiny padlých. A rovněž o vojáky, kteří zůstali bez rukou, bez nohou. Mám teď skutečně hodně práce – jako kněz, jako kaplan i jako Ukrajinec.

Co budete dělat, až Ukrajina vyhraje?

(Zasní se a nadšeně vyhrkne.) Tak to konečně půjdu na ryby! (Směje se, pak vážně pokračuje.) Ale budu se samozřejmě modlit za mír, za ty, co pomáhali Ukrajině. Budu se modlit k Bohu, aby odešla zášť, nenávist. Abychom mohli potkávat kamarády, abychom mohli slavit narozeniny, slavit, že jsme postavili dům. Za všechno, co je ve světě hodnotné.