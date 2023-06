Letošní přijímačky na střední školy zaznamenaly velký převis poptávky nad nabídkou. Mnozí čeští studenti se dostali jinam, než chtěli, někteří své místo stále hledají. Mezi zhruba devadesáti tisíci uchazeči o čtyřletý obor bylo i 2600 ukrajinských zájemců. Uspěl pouze zlomek. V Česku pobývá asi dvacet tisíc ukrajinských uprchlíků ve středoškolském věku.

Vadim (vlevo) studuje první rok na Gymnáziu Paměti národa, Anhelina tu letos neuspěla, Jaroslav se dostal na jinou školu. | Foto: Deník/Zuzana Hronová

Na složitou situaci ukrajinských středoškoláků se upozorňuje už od loňského jara. Vzniklo pro ně jen několik adaptačních skupin, mezi nimi i pražské Adaptační centrum Paměti národa. „Nápor na školy byl obrovský. Dva roky řešily covid, pak příliv tisíců ukrajinských dětí. Střední školy jsou navíc už několik let přeplněné,“ popsala šéfka Adaptačního centra Dominika Kopčiková situaci, v níž centrum vznikalo.

Loni tu tři měsíce do začátku letních prázdnin učili teenagery češtinu. Od září do dubna pokračovali nultým ročníkem. Procvičovali s nimi český jazyk a připravovali je na matematické testy od Cermatu. „České děti se v osmé a deváté třídě učí složitou strategii, jak testy vyplňovat. Ukrajinci na to měli osm měsíců, v nichž ještě zápasili s jazykem,“ upozornila Kopčiková.

U přijímaček mi dali z češtiny nula bodů, nechápu to, říká zklamaně Jaroslav

Místo cermatovských testů z češtiny si školy připravily pro Ukrajince vlastní test nebo pohovor. Ze zkušeností studentů Adaptačního centra byly podmínky nastavené dost přísně. Jeden z nich, šestnáctiletý Jaroslav, získal z matematiky 42 bodů z padesáti, z češtiny ale obdržel na jedné ze škol dokonce nulu, ač hovoří celkem plynule česky. Ze 36 studentů Adaptačního centra jich zkoušelo střední školu jedenáct. Uspělo jen pět, čtyři ovšem na nematuritní obory.

Studenti z Paměti národa

Gymnázium Paměti národa loni uspořádalo tříměsíční adaptační třídu pro patnáct Ukrajinců, dva přijalo ke studiu. Jedním je sedmnáctiletý Vadim, jenž online dostudoval střední školu na Ukrajině. Písemnou část tamější maturity pojede skládat do Polska. Místo pokračování na gymnáziu by se rád dostal na Českou zemědělskou univerzitu. „Jsem tu jen s maminkou, tatínek před pár lety zemřel. Chci co nejdřív dostudovat a najít si pořádnou práci, abych mamce pomohl,“ vysvětlil.

Ředitelka Gymnázia Paměti národa Tereza Meinczingerová by ale Vadima raději viděla ještě u nich ve třídě. „Nedoporučuji ukrajinským studentům chodit na české univerzity předčasně. Vysoké školy nejsou připraveny na nezletilé a nebudou na ně brát ohledy,“ zdůraznila.

Bezradní, sami. Ukrajinští teenageři unikli válce, život bez rodičů je ale tvrdý

Ukrajinští adolescenti řeší i existenční problémy. Mnozí tu jsou bez rodičů a musí se uživit sami. „Už jsme v Adaptačním centru přišli o několik talentů. Třeba dva nadějní hudebníci chtěli do Brna na konzervatoř. Museli ale do práce, aby si udrželi byt. Na studium už jim nezbývaly síly,“ popsala ukrajinská matikářka Kristina. Někteří nezletilí o bydlení v Česku přišli a museli se vrátit.

„Místo toho, abychom takto plýtvali jejich potenciálem, bychom je měli chtít do škol narvat. Pěstujeme si tu generaci bez budoucnosti,“ varovala Dominika Kopčiková. Mladí lidé v cizí zemi se podle ní mohou navíc stát snadným cílem ekonomického či sexuálního vykořisťování, neboť si naléhavě potřebují vydělat peníze.