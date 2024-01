Polovina ukrajinských dětí zůstávala i v listopadu 2023 nezačleněna do české společnosti. K dobré integraci pomáhají kroužky jako třeba skaut.

Saša a Sváťa na skautském táboře po přijetí slibu | Foto: se svolením 145. oddíl skautů Naděje

Výzkumná společnost PAQ Research provádí pravidelně jednou za čtvrt roku šetření Hlas Ukrajinců. Jednou z oblastí, kterou zkoumá, je vzdělávání dětí ukrajinských uprchlíků a jejich integrace do české společnosti. Data ukazují, že podíl dobře začleněných dětí roste jen velmi pomalu. Zatímco v červnu 2023 to bylo 46 procent, v listopadu šlo o 50 procent. Druhá polovina malých Ukrajinců zůstává začleněna velmi málo či spíše málo.

„Míra začlenění výrazně souvisí se znalostí češtiny, školní docházkou, bydlením v nájmu a nikoliv v ubytovně a také s účastí na volnočasových aktivitách,“ objasňuje výzkumnice Kateřina Šafářová z PAQ Research.

Ukrajinské Bábušky pečou dobroty pro Čechy, ale také vyrábějí maskovací obleky pro ukrajinské vojáky:

Bábušky z Hájovny pečou pro Čechy dobroty. Ukrajincům vyrábějí hejkaly

V červnu 2023 měla nějaký kroužek necelá polovina ukrajinských uprchlíků ve věku od čtyř do sedmnácti let, v listopadu se čísla vyšplhala přes polovinu. Nejčastěji se věnují sportovním a uměleckým aktivitám, případně chodí do zájmových spolků, jako je skaut. „Děti, které se účastní nějakých volnočasových aktivit, jsou častěji dobře začleněny do českého kolektivu,“ konstatuje Šafářová. Podle čísel PAQ Research jde až o dvojnásobnou úspěšnost v integraci. Stále tu je však třetina ukrajinských dětí, která by ráda na nějaký kroužek chodila, ale nemá žádný.

Už teď se těší na další tábor

Skautské středisko Ostříž z Prahy 4 zřídilo i díky financím z programu Dostupný skauting 34. oddíl Falco, určený pro děti ukrajinských uprchlíků. Šlo o jakousi skautskou přípravku a rok ho navštěvovalo osm hochů. Vydrželi dva aktivní a nadšení skauti – Sviatoslav a Saša. Ti se stali členy řádného 145. oddílu skautů Naděje a začlenili se mezi české kluky.

Maryna Dovbenko přijela se synem Sviatoslavem po napadení Ukrajiny ruskými vojsky z Kyjeva do Prahy. S bydlením a s informacemi jim pomohla organizace Nová Ukrajina (https://novaukrajina.cz/). Na sociálních sítích organizace se dozvěděli o možnosti navštěvovat skautský oddíl. „Hned jsem ho tam přihlásila. Na Ukrajině jsme ho také chtěli dát do tamější obdoby skauta, ale v Kyjevě se nedostal. Tady to vyšlo,“ pochvaluje si. „Moc ho to baví, skamarádil se tam a naučil se rychle česky. Mluví mnohem líp než já. A v létě z tábora přijel úplně šťastný,“ dodává.

Jedenáctiletý Sváťa přikyvuje a plynulou češtinou včetně skvělého „ř“ vypráví: „Moc se vždycky těším. Baví mě všechny ty hry, co hrajeme venku, výpravy a dobře jsem se tu naučil vázat uzly. Skvělé to bylo i na táboře, hlavně celotáborová hra na motivy Války růží v Anglii. Bojovali jsme s meči a štíty, to mě moc bavilo. Měli jsme i herní peníze a za ně jsme si na konci mohli koupit nějakou knížku.“ Na dotaz, jak se tak dobře a rychle naučil česky, odpovídá: „Když jsem na skautské schůzce neznal nějaké slovo, zeptal jsem se a čeští kamarádi mi ho vysvětlili.“ Už teď se prý těší na další letní tábor a je zvědavý, kam zase oddíl pojede na výpravy.

„Sváťa rozumí všemu, co říkáme, našel si tu kamarády a baví se s nimi i mimo program. Baví ho skautování, myslím, že sem dobře zapadl,“ potvrzuje vedoucí oddílu Naděje Pavel Svoboda.

Češi stále aktivně pomáhají lidem z Ukrajiny, kterou napadlo sousední Rusko:

Dobrodějna: Jsme na Čechy pyšní. Vydrželi s námi pomáhat Ukrajincům už přes rok

Podle něj se díky skautu Ukrajinci lépe začlení a rychle se naučí jazyk. „Na výpravě jsou s námi Sváťa a Saša celý víkend, na letním táboře dokonce tři týdny, tak je to nutí bavit se česky. Ve škole jsou žáci jen dopoledne a tolik je to netlačí mluvit s ostatními,“ říká Svoboda. Podle něj se k ukrajinským klukům vedoucí i děti chovají stejně jako k ostatním, nedělají se žádné rozdíly. „Jsme rádi, že je v oddíle máme. Je to prospěšné nejen pro Sváťu a Sašu, ale i pro české kluky. Díky tomu zjistili, že Ukrajinci jsou normální lidé a mohou se s nimi v pohodě bavit,“ oceňuje vedoucí.

Když přijde řeč na Ukrajinu a na aktuální situaci v Kyjevě, jenž se před několika dny stal terčem ruských náletů, Sviatoslavova maminka Maryna Dovbenko zvážní. „Teď jsem mluvila se známými, kteří v metropoli zůstali. Je to šílené, v noci nespí a netuší, co bude dál,“ uzavírá.