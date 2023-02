Ukrajinští experti nacházejí uplatnění v české vědě. Jde o pomoc i novou výzvu

Mezi Ukrajinci, kteří utekli před ruskou agresí do Česka, najdeme i mnoho vědců. Aby tito lidé zbytečně nekončili na nekvalifikovaných pozicích, mohli využít svůj potenciál a rovněž pomohli české vědě, zachytává je spolek Czexpats in Science. Ten sdružuje české vědce působící v cizině i navrátilce za zahraničí. Vznikl v roce 2018 s cílem usnadnit zahraniční stáže pro české vědce, ale rovněž ulehčit návrat zpět do českých vědeckých institucí. Vznikla tak síť asi tisícovky kontaktů a ta se nyní dala využít i pro výzkumníky přicházející z Ukrajiny.

Kurzy češtiny pro Ukrajince v pražském Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy | Foto: se svolením René Volfíka, ÚJOP UK