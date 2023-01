Starostové všech devíti obcí a města Horažďovice, v jejichž katastrech stát stavbu trvalého úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů zvažuje, v dopise argumentují tím, že zařazení lokality do záměru bylo učiněno bez součinnosti s nimi a že to SÚRAO obcím pouze direktivně oznámilo. Zájmová oblast byla navíc předloni už potřetí zvětšena.

Uvedli, že od roku 2003, kdy stát záměr oznámil, všechna zastupitelstva nesouhlasila s úložištěm v lokalitě a vždy odmítala provádění průzkumů a výzkumů v jejich správních územích. „A nesouhlasíme s nimi ani nyní,“ uvedli starostové. Zopakovali, že za 20 let nepřijali zákonodárci žádný zákon, který by řešil práva obcí v této problematice.

Jaderné uložiště na Vysočině: Ředitel zůstává ve vazbě, měl ovlivňovat zakázky

Podle mluvčího MPO Davida Hluštíka starostové odpovědi na své výtky znají, ministr se se zástupci všech čtyř vytipovaných lokalit setkal v prosinci. „Představil jim nového ředitele SÚRAO, plány a aktivity v oblasti přípravy hlubinného úložiště a potvrdil zájem o intenzivní komunikaci se zástupci obcí. Výběr čtyř lokalit, tedy zahrnutí lokality Březový potok do zúženého výběru nezpochybnil a dal na doporučení odborníků,“ řekl.

MPO tedy podporuje průzkumné práce ve všech čtyřech lokalitách. Nový šéf SÚRAO se se zástupci obcí setkal v Horažďovicích. „Moc jsme nepochopili, proč to iniciovali, nic nového jsme se tam nedozvěděli. Snaží se jezdit na lokality, má zřejmě úkol od ministra, ale pro nás to nemělo žádný smysl,“ řekl Petr Klásek, do loňska starosta Chanovic, který nadále za obce bojuje proti úložišti.

V roce 2020 tehdejší vláda zúžila výběr na čtyři lokality:

Výběr se zúžil. Vláda schválila čtyři možné lokality pro jaderné uložiště

Plán činnosti SÚRAO, schválený vládou letos 11. ledna, podle Hluštíka předpokládá podání žádostí o stanovení průzkumného území pro zásah do zemské kůry ve čtyřech lokalitách v prvním čtvrtletí 2023 a hydrogeologický monitoring se má zahájit koncem třetího čtvrtletí. Veřejné soutěže na geologické práce - vrty, geofyziku a další, začnou po technických specifikacích, jejichž příprava začne v prvním čtvrtletí 2023.

Vláda schválila 11. ledna návrh zákona o řízeních o hlubinném úložišti. Upravuje práva a lhůty dotčených obcí v jednotlivých řízeních. Podle obcí, které se úložišti dlouhodobě brání, pravomoci obcí příliš nezvyšuje. Platforma proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 52 obcí a spolků, požádala vládu o zásadní přepracování návrhu zákona. Místo úložiště má být vybráno v roce 2030.