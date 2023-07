Vladana Purdeková je vedoucí Oddělení zaměstnanosti na ostravské krajské pobočce úřadu práce. Působí zde již od roku 1997, má proto dobrý přehled o vývoji a změnách na pracovním trhu. Roboti, samoobslužné pokladny či digitalizované úřady ruší spoustu pracovních pozic, další ale vznikají, říká v rozhovoru pro Deník.cz.

Vladana Purdeková, vedoucí Oddělení zaměstnanosti na Úřadu práce Ostrava | Foto: Deník/Zuzana Hronová

Nezaměstnanost v Česku patří k nejnižším v Evropské unii. Neshánějí tedy naléhavěji zaměstnavatelé zaměstnance než naopak?

Hlad po nových zaměstnancích je pořád, protože dochází i ke generační obměně. Je spousta profesí, kde zkrátka lidé nejsou, nejčastěji ve výrobě. Zároveň neplatí, že by při nízké nezaměstnanosti lidé nesháněli práci. Protože mnozí se poohlížejí po něčem jiném, třeba lépe placeném, v jiném oboru nebo s vyšší kvalifikací.

Proč chybí tolik lidí ve výrobě?

Mnoho firem potřebuje do výroby vzdělanější lidi. Dnešní moderní stroje jsou složité na obsluhu, proto chtějí maturanta. Jenže když už má někdo maturitu, zase se mu moc nechce do výroby. Ale to už se také zvolna mění.

Říká se, že trh práce se má vlivem umělé inteligence měnit a že spousta profesí zanikne a nové naopak vzniknou. Nastává už ta doba?

Ano, ta už nastala. Nedávno jsme například zavítali při exkurzi do továrny Hyundai. Kompletaci aut dělají do pokročilé fáze roboti. Až když se poskládá karoserie s podvozkem, tak nastupuje pásová výroba, v níž lidé namontují do auta ostatní díly a vybavení, které robot nezvládne. Podívejte se, kolik už dnes máme samoobslužných pokladen v obchodech místo prodavaček. Postupně tak mizí další místa, děje se tak průřezově ve většině odvětví. A digitalizace již postupuje i na úřadech.

Technologie bleskově mění trh práce. Lidem pomohou kurzy zdarma

Rekvalifikace, ale také zvyšování kvalifikací, je na rychle se měnícím pracovním trhu stále potřebnější a žádanější. O co bývá největší zájem?Dlouhodobě je velký zájem o obsluhu počítačů, ať již jde o základní počítačovou gramotnost, nebo o počítačové programy v administrativě, popřípadě kurzy na správce sítí. Poptávka po ajťácích je stále poměrně vysoká.

Ostatně počítačová gramotnost je čím dál víc potřebná i v běžném životě, nejen v práci.

Ano, počítá se s tím, že by se přes Národní plán obnovy (plán reforem a investic ČR z evropských peněz – pozn. red.) co nejvíce lidí proškolilo v IT dovednostech a zvýšila by se počítačová gramotnost lidí, aby si uměli obhospodařit i svůj běžný život. Za chvilku budeme muset ovládat počítače a aplikace všichni, abychom si třeba obsloužili nejen své bankovní účty, ale i další záležitosti.