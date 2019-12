Asi nejvíc otřásl národem odchod nejpopulárnějšího českého zpěváka Karla Gotta, který ovlivnil několik generací posluchačů. V posledních letech se potýkal se zdravotními problémy. V úterý 1. října podlehl ve věku osmdesáti let akutní leukémii. Fanoušci se s ním rozloučili deset dnů po jeho smrti v pátek v pražském Paláci Žofín, v sobotu se pak konala zádušní mše v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

Už v lednu přišla zpráva o skonu herečky Marie Kyselkové (83 let), která se proslavila rolí princezny Lady ve filmu režiséra Martina Friče Princezna se zlatou hvězdou. Následoval ji divadelní, filmový a televizní herec, dabér a recitátor Luděk Munzar (85 let).

Z herců (či producentů) dále odešli Petr Oliva (75 let), Jiří Pomeje (54 let), Jiří Pecha (74 let), Aťka Janoušková (88 let), Stanislav Zindulka (86 let), Jaroslav Kepka (83 let), Václav Postránecký (75 let), Václav Kotek (66 let), Zdeněk Srstka (83 let), Jaroslav Weigel (88 let), Jana Drbohlavová (78 let) a Tána Fischerová (72 let).

Veřejnost se rozloučila i s divadelní a filmovou herečkou Vlastou Chramostovou, která zemřela v říjnu ve věku 92 let. Jen o zhruba půl rok přežila svého muže, kameramana Stanislava Milotu (85 let), jehož posledním celovečerním filmem byl Spalovač mrtvol, v němž si zahrála i jeho žena.

Úmrtí "velkých" režisérů

Stejného věku jako Milota byl i režisér Jan Schmidt, tvůrce filmové trilogie podle knih Eduarda Štorcha, odehrávající se v pravěku (Osada Havranů, Na veliké řece a Volání rodu), nebo snímku Smrt talentovaného ševce. Jen o tři roky víc bylo režisérovi a scenáristovi Václavu Vorlíčkovi (88), který se podepsal pod filmy Kdo chce zabít Jessii?, Dívka na koštěti, Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, Což takhle dát si špenát či legendární Tři oříšky pro Popelku. Další „velký“ režisér Vojtěch Jasný (Všichni dobří rodáci, Až přijde kocour) zemřel ve věku 93 let.

Hudební svět přišel například i o romskou zpěvačku Věru Bílou (64 let), countryového zpěváka, textaře, skladatele a jednoho z členů skupiny Greenhorns Mirka Hoffmanna (83 let), zpěvačku Zorku Kohoutovou (88 let), showmana Daniela Nekonečného (52 let), textaře Vladimíra Poštulku (76 let) nebo kytaristu a hudebního skladatele Jiřího Jirmala (94 let)

Z výtvarníků zesnuli akademická malířka a grafička Jiřina Adamcová (91 let) či malíř a sochař Karel Malich, (95 let). V samém závěru roku přišla smutná informace o úmrtí rozhlasové a televizní moderátorky Stanislavy Lekešové.