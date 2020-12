Počet úmrtí stoupl. Za první listopadový týden je jich dvakrát více než dříve

V prvním listopadovém týdnu zemřelo v Česku 4135 lidí, více než dvojnásobek ve srovnání s průměrem pro 45. kalendářní týden z let 2015 až 2019. Od začátku roku do 8. listopadu zemřelo v Česku 104 481 lidí, o devět procent více než je průměr. Vyplývá to z předběžných dat za prvních 45 týdnů letošního roku, které dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Důvody nárůstu úmrtnosti statistiky neuvádí, pravděpodobně k němu ale přispěla epidemie nemoci covidu-19. V prvním listopadovém týdnu v Česku podle dat ministerstva zdravotnictví umíralo s prokázaným koronavirem v průměru 216 lidí denně. Maximem, a to od začátku epidemie, bylo 262 úmrtí 3. listopadu. Celkem podle ministerstva zemřelo od začátku epidemie přes 9700 lidí s prokázaným koronavirem. Nově nakažených je více než před týdnem. Babiš chce prodloužit nouzový stav Přečíst článek › Zatímco v prvním a druhém čtvrtletí byly počty zemřelých meziročně srovnatelné, ve třetím kvartále statistici zaznamenali o čtyři procenta více úmrtí než loni. Důvodem byl především zářijový meziroční nárůst počtu úmrtí o osm procent, uvedl ČSÚ v pondělí. Důsledky koronavirové epidemie se do demografických statistik více promítnou pravděpodobně až v posledním čtvrtletí letošního roku. Čísla o počtech úmrtí se totiž od průměru z předchozích let začaly výrazněji odchylovat přibližně od poloviny září, vyplývá z týdenních statistik ČSÚ. Nejen koronavirus Z týdnů od začátku letošního roku do 8. listopadu, za které jsou dostupná data, vykazoval největší odchylku v počtu úmrtí týden od 26. října do 1. listopadu, kdy nárůst činil 104 procent. O jeden procentní bod nižší rozdíl vykazují údaje za poslední dostupný týden, tedy od 2. do 8. listopadu. PŘEHLEDNĚ: Omezení pohybu a zavřené hospody. Co přinese návrat čtvrtého stupně? Přečíst článek › Podle aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví zemřelo s koronavirem v Česku zatím 9743 lidí. Nejvíce případů úmrtí přibylo do statistik v listopadu, a to 4890. Následoval říjen s téměř 2900 úmrtími. Od začátku prosince zatím zemřelo s covidem skoro 1300 lidí. Podle vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) z konce listopadu je onemocnění covid-19 hlavním důvodem zvýšené mortality v Česku. Data za říjen ale podle něj ukázala také nárůst mortality z jiných důvodů, než je pravě covid-19.

