„Pět mladých žen přišlo o život při požáru v zábavním centru pro únikové hry v Koszalinu na severu Polska. Podle ministra jsou oběťmi tragického požáru patnáctileté dívky, které slavily hrou v únikové místnosti narozeniny jedné z nich. V areálu ovšem začalo hořet a dívky se v místnosti, ze které se v rámci hry snažily dostat, udusily. Ministr vnitra Joachim Brudziński kvůli tragédii nařídil prověřit podobná zařízení v celé zemi z hlediska plnění protipožárních předpisů,“ napsal v den tragédie Deník.

Polské úřady po tragédii zavřely třináct areálů provozujících únikové hry a zkontrolovat jich plánovali na 1100. Premiér Mateusz Morawiecki prohlásil, že budou uzavřeny všechny podniky s únikovými hrami, které nesplní bezpečnostní předpisy.

V souvislosti s touto zprávou není bez zajímavosti, že Praha je hotovým rájem únikových her. Na území metropole jsou stovky provozoven nabízející netradiční adrenalinovou zábavu. Kolik únikových her v Česku existuje, se nedá říct úplně přesně.

„Podle našich průzkumů je to aktuálně kolem 300 her v ČR, z toho cca 150 her v Praze. Čísla se však každým dnem mění,“ říká Petr Hučík ze společnosti SolvePrague, která na svém webu monitoruje únikové hry především na území Prahy.

Hasiči slíbili kontroly

V reakci na tragédii v Polsku informoval mluvčí pražských hasičů Martin Kavka, že i pražské únikovky se budou zkontrolovat. „Připomínáme, že každý provozovatel musí dodržovat předpisy v oblasti požární ochrany a dodržovat protipožární opatření,“ uvedl s tím, že kontroly proběhnou v prvním čtvrtletí roku.

„Poté výsledky vyhodnotíme, a pokud by byla situace nějak dramatická, budou následovat další kontroly. To je ale až krajní možnost,“ dodal Kavka v rozhovoru pro ČTK.

Pražští hasiči se chtějí zaměřit především na únikové cesty, aby nedošlo k něčemu podobnému i u nás. Případné sankce závisejí na konkrétním pochybení. Hasiči mohou nařídit okamžité odstranění závady, uložit blokovou pokutu ve výši několika tisíc korun, nebo poslat případ do správního řízení, kde může být pokuta výrazně vyšší. V krajním případě hrozí i uzavření provozovny.

Zranění? Vykloubené zápěstí a odřená ruka

Na smrt pětice polských dívek zareagovala i společnost SolvePrague. Podle ní jde o první vážný incident od vzniku únikových her v Evropě (od roku 2011) i ve světě (od roku 2007).

„Z dalších známých incidentů se nám podařilo dohledat jen vykloubené zápěstí z únikové hry v Kanadě ve Winnipegu a odřenou ruku Ariany Grande po zakopnutí o Jamese Cordena. Slyšeli jsme o únikových hrách v Rusku, kde vám záměrně ubližují, ale tam už se dostáváme pravděpodobně do jiné kategorie zábavy,“ píše se na webu solveprague.cz.

Co je úniková hra?

Únikové hry jsou fyzické dobrodružné hry, kdy se lidé uzavřeni v místnosti s ostatními účastníky hry musí dobře zorientovat v daném prostoru, najít stopy a indicie, vyřešit série hádanek a uniknout z místnosti ve stanoveném čase.



Tento typ her byl založen na počítačových hrách. Témata bývají odvozená z různých dobrodružných filmů a videoher, často s použitím lokálních specifik daného místa, kde je hra vytvořena.



Například některé hry nabízejí únik z vězeňské cely nebo vesmírné stanice, deaktivaci nálože šíleného profesora nebo návrat do středověku.



První úniková hra byla vytvořena v Japonsku v roce 2007. Od roku 2011 se začaly rozšiřovat po většině kontinentů. V České republice je nejvíce provozoven únikových her v Praze.



České hráče únikových her může uklidnit i to, že u nás se nikde nesetkají s otevřeným ohněm, také se nezamykají hlavní vchodové dveře do únikové místnosti a navíc jste neustále pod dohledem kamer a obsluhy.

Pro ČTK to potvrdil i Tomáš Kučva, jednatel společnosti The Chamber, jednoho z největších provozovatelů únikových her u nás: „V Česku neexistuje, aby se při hře manipulovalo s otevřeným ohněm, dřevo musí být nehořlavě natřeno,“ řekl.

Podle něj se v českých únikovkách nepoužívá ani plyn. Platí několik pravidel. Zelené tabulky musí například každých pět metrů jasně označovat únikové východy, instalovány jsou požární hlásiče, únikové cesty mají předepsanou šířku.

„V Chamber nezamykáme návštěvníky v místnostech, všechny dveře za nimi zůstávají odemknuty. Pokud je někde potřeba mít zamčeno kvůli atmosféře, zámky jsou elektromagnetické,“ uvedl Kučva. Každou hru celou dobu hlídá obsluha, takzvaný roommaster. „Když se něco stane, roommaster vše odpojí elektronicky a vše se otevře.“

Hry zkouší ještě před spuštěním

Na internetu už existuje několik webových stránek, na kterých si zájemci o únikovky mohou přečíst recenze na jednotlivé hry nabízené v České republice. Jakým způsobem zkouší únikové hry v SolvePrague?

„V současné době většinou testujeme únikové hry před jejich spuštěním. Snažíme se provozovatelům dát po odehrání hry ještě nějaké rady na zlepšení hry. Vyzkoušeli jsme většinu únikových her v Praze, ale stále přibývají nové hry, na které se chystáme. Na jaře a v létě očekáváme boom venkovních her, které teď máme v plánu otestovat a pravděpodobně jim vyčlenit samostatnou sekci na webu,“ říká Petr Hučík.

Podle něj si z nabízených her vybere každý: „Každý si najde své oblíbené téma. Někdo se rád bojí, někdo má rád historická témata a jiný si vybere z velkého množství her na motivy oblíbených filmů nebo knih. Kromě toho záleží i na věku a složení skupiny. My máme nejraději originální a nová témata, ideálně se silným příběhem.“

Únikovky prý nejsou jen pro lidi, kteří si neradi hrají. A pokud je budete zkoušet poprvé, doporučuje Petr Hučík vybrat si některou z osvědčených her vhodnou pro začátečníky. „Na našem webu SolvePrague.cz pro to máme speciální kategorii. Jinak doporučujeme si to především užít. My se v únikových hrách vždy ponoříme do příběhu a zapomeneme na starosti všedního života,“ dodává.

Ať už přijdete do jakékoliv provozovny únikovek, samozřejmostí by podle Petra Hučíka mělo být, že před samotnou hrou vám dobrý průvodce vše v klidu vysvětlí. Dotazy můžete klást i před samotnou rezervací únikové hry na uvedených telefonních číslech u jednotlivých provozovatelů.

Existují únikové hry, ve kterých bylo dříve zakázáno brát si do únikových místností mobilní telefony. Hlavní účel byl, aby vám to nepokazily zážitek ze hry. Někde byl důvod, abyste si nemohli v tmavé místnosti posvítit baterkou na mobilu, který není součástí hry. Po událostech v Polsku vám obsluha nesjpíše mobil povolí, pokud to budete vyžadovat, ale rozhodně byste ho neměli používat při hře.

Guantánamo nebo středověký žalář

Abyste si udělali lepší představu o tom, co vás čeká, vybral jsem namátkou popis dvou únikových her. Tu první si můžete vyzkoušet v Exit Game Runaway na Praze 6. Jmenuje se Útěk z Guantánama.

„Ocitnete se v cele číslo 666 Guantánamské věznice bloku C právě v okamžiku, kdy byli dozorci povoláni ke vzpouře vězňů v bloku A. Máte přesně 60 minut. Musíte najít náhradní klíč od cely, který je důkladně uschován a utéct ven dříve než dozorci přijdou zkontrolovat vaši celu. Za pokus o útěk vám hrozí doživotní trest i něco mnohem horšího," uvádí se v popisu hry.

Dostat se ven nebude snadné. Čeká vás množství úkolů a indicií, které tu zanechali bývalí vězni, když se pokusili o útěk, který se jim však nezdařil. Po posledním nepovedeném útěku tu zanechali matoucí indicie i samotní dozorci, aby Vás zmátli a zabránili tak dalšímu možnému útěku. V příštím transportu vězňů můžete být i vy. To zní lákavě, že?

Anebo je libo radši Středověké vězení, které mají v The Chamber na Praze 1? Už začátek popisu je slibný: „Jen pro statečné jedince – krev, pot a slzy! Temná atmosféra středověkého žaláře. Krátce poté, co jste odhalili tajemství krále Karla IV., jste byli najednou uneseni několika tajemnými muži v kápích. Byli jste dovlečeni před porotu velmi starého kultu, který chrání tajemství z hluboké minulosti.“

A pokračuje: „ Objevení tajné komory Karla IV. je považováno za velmi závažný zločin, pro který jste odsouzeni k trestu smrti upálením. Skončíte ve středověkém žaláři, kde máte čekat na nevyhnutelnou smrt. Budete své poslední chvíle trávit sebelítostí, nebo využijete své schopnosti, týmovou práci a inteligenci k útěku?“

Kontroly začnou během února

A jak je to v současnosti se slibovanými kontrolami provozoven únikových her? „V souvislosti s tragédií v Polsku jsme v kontaktu s většinou provozoven, se kterými spolupracujeme a zatím neevidujeme ani jednu zavřenou, nebo jinak pokutovanou provozovnu,“ říká Petr Hučík.

Mluvčí pražských hasičů Martin Kavka na vysvětlenou dodává: „Samotné kontroly začnou během února. V lednu jsme získávali informace a mapovali prostory v rámci Prahy. O průběhu akce budeme informovat až v dubnu 2019.“

Tipy na úspěšné zdolání únikové hry



Přemýšlejte jednoduše

Myslete na to, že ve většině místností má průměrný člověk na její zdolání 60 minut. Nepotřebujete žádné speciální znalosti a vystačíte si s tím, co naleznete v místnosti. Není třeba nic složitě vymýšlet. Pokud se vám nedaří najít jednoduchou odpověď na hádanku, je možné, že jste ještě nenašli všechny potřebné informace. Pokračujte tedy dále a k hádance se vraťte později.



Hledání

Nejčastější skrýše se nacházejí pod stoly, pod koberci, ve falešných knihách, v kapsách oblečení nebo na druhé straně dveří. Rozhodně nemusíte rozebírat lustr ani zásuvku. Další častou chybou je vidět nápovědy a věci tam, kde nejsou. Na spodní straně křesla mohou být například nálepky s kódem ještě z výroby, které samozřejmě do hry nijak nezapadají. Klíčové předměty a nápovědy by měly být v dobře navržené místnosti jasné na první pohled.



Organizace věcí

Při prohledávání shromažďujte všechny nápovědy na jedno místo. Pokud naleznete tři podobné poháry s čísly, postavte je vedle sebe. Díky tomu snáze rozpoznáte myšlenku a zjistíte, co vám uniká. Ve většině místností použijete jednu nápovědu a jeden předmět vždy pouze jednou. Použité nápovědy tedy odkládejte na jedno místo a použitý klíč nechávejte v odemknutém zámku. Vyhnete se tak nedorozumění, kdy bude jeden člen řešit hádanku pomocí nějaké věci, která již byla použita jinde.



Soustřeďte se na jednotlivé úkoly

Jakmile začnete místnost chápat, soustřeďte se na překážku, která vám brání v posunu vpřed. V nějakou chvíli se vám může zdát, že prostě nemáte šanci se z místnosti dostat. Pak ale vyřešíte jednu věc a všechno do sebe začne zapadat. Na vyřešení obtížné překážky na to jděte odzadu.



Například máte otevřít zámek od cely. K tomu potřebujete klíč, který může být uložený na místě, kam se nedostanete rukou. Vedle je skříňka, která pravděpodobně obsahuje pomůcku, kterou klíč vytáhnete, bohužel je ale zamknutá kódovým zámkem. A přesně s tímto problémem musíte začít.



Týmové role

Nejčastějším důvodem neúspěchu je nedostatečná komunikace. Z tohoto důvodu je velice důležitá role manažera, který bere veškerou komunikaci na sebe. Neangažuje se až tak moc do řešení hádanek, za to ale sbírá informace od ostatních členů. Dává pozor na aktivní úkoly, které je potřeba řešit, kdo na čem pracuje, a udržuje tempo hry. Přitom se moc nezabývá řešením hádanek, aby měl přehled o celistvé situaci.



Průvodce je váš přítel

Vždy, když přijdete do jakékoliv místnosti, pečlivě poslouchejte instrukce průvodce. Průvodci totiž mohou častokrát ve svém výkladu skrytě naťuknout nejčastější zádrhely. Také se zeptejte, zda v místnosti platí pravidlo využití jedné věci pro jedinou nápovědu.



Pokud nechcete využít žádnou z oficiálních nápověd průvodce, můžete požádat například o to, aby vás informoval, zda jste v dané chvíli značně pozadu oproti průměrné skupině. Myslete na to, že nejdůležitějším cílem únikové místnosti je se dobře pobavit. Když si vážně nebudete vědět rady, přijměte nápovědu a posuňte se v příběhu dál.



Zdroj: SolvePrague.cz