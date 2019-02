„Pět mladých žen přišlo o život při požáru v zábavním centru pro únikové hry v Koszalinu na severu Polska. Podle ministra jsou oběťmi tragického požáru patnáctileté dívky, které slavily hrou v únikové místnosti narozeniny jedné z nich. V areálu ovšem začalo hořet a dívky se v místnosti, ze které se v rámci hry snažily dostat, udusily. Ministr vnitra Joachim Brudziński kvůli tragédii nařídil prověřit podobná zařízení v celé zemi z hlediska plnění protipožárních předpisů,“ napsal v den tragédie Deník.

Polské úřady po tragédii zavřely třináct areálů provozujících únikové hry a zkontrolovat jich plánovaly na 1100. Premiér Mateusz Morawiecki prohlásil, že budou uzavřeny všechny podniky s únikovými hrami, které nesplní bezpečnostní předpisy.

Ráj únikovek

V souvislosti s touto zprávou není bez zajímavosti, že Praha je hotovým rájem únikových her. Na území metropole jsou stovky provozoven nabízející netradiční adrenalinovou zábavu. Kolik únikových her v Česku existuje, se nedá říct úplně přesně.

„Podle našich průzkumů je to aktuálně kolem 300 her v ČR, z toho cca 150 her v Praze. Čísla se však každým dnem mění,“ říká Petr Hučík ze společnosti SolvePrague, která na svém webu monitoruje únikové hry především na území Prahy.

