Tato akce je pokračováním projektu Univerzity Karlovy „Česko! A jak dál?“. Diskuse se za účasti významných hostů, bývalého předsedy vlády Vladimíra Špidly, bývalého eurokomisaře Pavla Teličky, několikanásobné velvyslankyně EU Jany Hybáškové, či novinářů Jindřicha Šídla a Nora Frydrychové, uskuteční od půl šesté večer v Pevnosti poznání v Olomouci.

Vystoupí zde i rektoři obou univerzit, prof. Jaroslav Miller z Univerzity Palackého a prof. Tomáš Zima. Diskusi bude moderovat komentátor Deníku Luboš Palata a studentka Univerzity Palackého Kristína Pitoňáková.

Dáme slovo studentům

„Třicáté výročí 17. listopadu 1989 je vhodnou příležitostí ohlédnout se a zhodnotit, jak si jako společnost a země v éře svobody vedeme, jak jsme úspěšní, co se povedlo a co ne. Chceme se podívat na události z různých úhlů pohledu, proto jsme připravili veřejnou diskusi a pozvali do ní významné osobnosti veřejného života, aktéry revolučního dění, novináře, akademiky, politiky i politology,“ uvedl Tomáš Zima, rektor Karlovy univerzity.

„Naším cílem není jen řešit minulost, ale diskutovat také o tom, kam směřujeme, o výzvách a příležitostech, které jsou před námi. Mám proto radost, že se nám podařilo do přípravy akce zapojit studenty a studentky,“ konstatoval Zima.

„Jsem přesvědčen, že Sametová revoluce nám otevřela dveře k demokracii a svobodě. Naše občanská společnost je velmi mladá a čelí celé řadě překážek. O cestě, jak je překonávat, je nutné intenzivně mluvit. Věřím, že k tomu přispěje i tato debata,“ dodal rektor Karlovy univerzity, který se příprav demonstrace 17. listopadu 1989 také sám osobně zúčastnil.

Jak to bylo s privatizací?

Diskuse se bude věnovat takovým kontroverzním tématům, jakými byly průběh transformace v devadesátých letech, včetně privatizace, našemu členství v Evropské unii, či turbulentnímu vývoji na politické scéně v posledních deseti letech a také výhledu do budoucnosti.

Studenti obou univerzit ke všem čtyřem časovým obdobím natočili krátká videa, která ukáží, jak uplynulých třicet let svobody a další perspektivy vývoje vnímají mladí lidé. Studenti budou rovněž diskusi spolumoderovat a pokládat první dotazy. K účasti na diskusi jsou však zváni nejen studenti, ale široká veřejnost.