Únos Babiše mladšího? Tvrzením se bude zabývat státní zastupitelství i policie

Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) dalo podnět pražským městským žalobcům, aby prověřili tvrzení syna premiéra Andreje Babiše mladšího o tom, že ho kvůli kauze Čapí hnízdo spolupracovníci jeho otce drželi na Krymu. NSZ to dnes uvedlo na webu. Tvrzení začnou prověřovat i policisté. Babišův syn v pořadu serveru Seznam Zprávy řekl, že jeho otec chtěl, aby kvůli trestní kauze zmizel z Česka.

"V části týkající podezření ze zbavení osobní svobody či únosu, jak bylo naznačeno při rozhovoru reportérů s panem Andrejem Babišem mladším, Nejvyšší státní zastupitelství sděluje, že již dalo podnět Městskému státnímu zastupitelství v Praze k prověření daného podezření," uvedlo NSZ.

Také policisté již sdělili, že se budou tvrzeními zabývat. Kriminalisté osloví také novináře serveru Seznam Zprávy, v jejichž reportáži informace zazněly. Babišův syn v pořadu prohlásil, že jeho otec chtěl, aby kvůli trestní kauze zmizel z Česka.

"Policie ČR se informacemi uvedenými ve včerejším (pondělním) dílu pořadu Zvláštní vyšetřování v TV Seznam důkladně zabývá a vyhodnocuje jejich relevantnost. Kontaktovat proto bude samozřejmě i autory reportáže," uvedli policisté. Premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci na synova slova řekl, že je jeho syn psychicky nemocný, bere léky a musí být pod dohledem.

Na Krym prý odjel dobrovolně

Uvedl, že Andrej Babiš mladší nebyl unesen, ale že z Česka odjel dobrovolně. Záležitost označil za hon na svou rodinu. Babiš mladší řekl serveru, že k farmě, kvůli níž čelí jak on, tak premiér obvinění z dotačního podvodu, podepisoval nějaké dokumenty, ale prý nevěděl, co podepisuje. V minulosti se údajně kvůli konfliktu s policií dostal do Národního ústavu duševního zdraví, kde se setkal s psychiatričkou Ditou Protopopovou. Ta letos kandidovala v komunálních volbách za hnutí ANO. Její posudek měl podle médií pomoct Andreji Babišovi mladšímu, aby se vyhnul trestnímu stíhání.

Po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo manžel Protopopové Petr údajně odvezl Babišova syna na ukrajinský poloostrov Krym, který anektovalo Rusko. Protopopova se podle svých slov bál, a proto oznámil české policii, že byl unesen. Policie se podle předchozích zpráv serverů Neovlivní.cz a iROZHLAS.cz oznámením zabývala, ale neodhalila žádné protiprávní jednání. Babišův syn nyní žije ve Švýcarsku a má i tamní občanství.

Premiér Babiš v minulosti uváděl, že v době, kdy farma Čapí hnízdo získala dotaci, vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nynější manželky Moniky Babišové.