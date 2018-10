Únos přímo z parketu a starosta, který ztratil řeč: prohlédněte si videa dne

Informační technologie - Informační technologie Programátor 30 000 Kč

Vývojáři softwaru Vývojový/á inženýr/ka. Požadované vzdělání: střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: vývojový/á inženýr/ka, Jak bude vypadat vaše práce?, Budete se podílet na spolupráci s vývojovými týmy, podporovat tyto týmy k dosažení efektivního výsledku během vývoje tzn. automatizace buildu, příprava balíčků pro deploy s využitím standardních vývojových nástrojů. Příprava a vývoj rozšiřujících nástrojů pro urychlení vývoje. Neustále hledat možnosti jak zefektivnit doručení aplikace k zákazníkovi., Co očekáváme, že umíte?, Na podobné pozici máte alespoň dvouletou praxi, budete vytvářet a provozovat infrastrukturu pro nasazování cloudového software, spravovat prostředí pro vývoj, testování a nasazování software, MS VSTS (CICD/Source/nugget), MS Azure (VM, AppService, DataStorage, Azure DB), MS Windows Server 2012/ 2016, máte základní znalosti administrace cloudových systémů, firewallů, sítí a skripting, domluvíte se i v angličtině, výhodou jsou znalosti Git, VS2015+, MSSQL, Angular Typescript, PowerShell, .Net core a zkušenosti s agilním vývojem., Zaměstnanecké výhody: stravenky, multisport karta, cafeterie, příspěvek na penzijní a životní připojištění, 3 sick days, 25 dní dovolené , Nástup možný ihned. Mzda: 30 000,- Kč, Kontakt: Papoušková Martina Mgr., tel.: 605 221 029, Místo výkonu práce: Solitea Česká republika a.s., Žižkova č.p. 708, Příbram II. Pracoviště: Solitea česká republika a.s., příbram, Žižkova, č.p. 708, 261 01 Příbram 1. Informace: Martina Papoušková, +420 605 221 029.