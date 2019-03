"Je o mně známo, že jsem jako jediný člen vlády hlasoval proti tomu, aby byl Petr Rafaj znovu předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Důvodem bylo to, že i z doby, kdy jsem se jako advokát hospodářskou soutěží zabýval, jsem měl pochybnosti o rozhodnutích a aktivitách úřadu pod vedením předsedy Rafaje," řekl dnes Pelikán ČTK.

"Kromě toho, že pro tuto funkci nemá erudici, jsem sledoval i to, co úřad pod jeho vedením dělal a podle mě to bylo v rozporu s tím, co by podle mě úřad s těmito úkoly dělat měl," dodal Pelikán. Současná tvrzení některých médií o údajném propojení Rafaje a firmy Kapsch přitom bývalý ministr komentovat nechtěl.

ÚOHS podle něj ohledně hospodářské soutěže není vůbec aktivní, málokdy vydá rozhodnutí s vysokými pokutami. "A když už se mu podaří odhalit problematické chování, jakým byl například kartel stavebních firem, dostatečně věc neošetřil z procesního hlediska a rozhodnutí neobstálo u soudu," připomněl nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zrušil pokutu 1,66 miliardy korun, již úřad uložil v roce 2017.

Ohledně veřejných zakázek zase podle Pelikána úřad postupuje formalisticky a znepřehledňuje systém zadávání veřejných zakázek.

Podle čtvrtečních informací serveru Novinky.cz policie podezřívá Rafaje a ředitele Kapsche Karla Feixe z korupce. Podezření údajně souvisí se zakázkou ministerstva dopravy na výběr mýtného.

ČTK oslovila s žádostí o názor na fungování úřadu i jeho někdejšího předsedu Martina Pecinu. Ten dění kolem úřadu sleduje prostřednictvím médií. "To, že předseda něco ovlivňuje, je nesmysl. Za mě to bylo tak, že v prvním stupni rozhodoval místopředseda a já jsem mu do toho nezasahoval a ve druhém stupni rozhoduje předseda na návrh rozkladové komise, tak je to dané zákonem," konstatoval Pecina.

Transparency International vyzvala k odvolání Rafaje

Kvůli policejnímu prověřování veřejných zakázek, kterými se zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), by měl skončit jeho šéf Petr Rafaj, vyzvala protikorupční organizace Transparency International ČR (TI). Vedení úřadu by mělo vyvodit personální i systémové důsledky, uvedla TI v tiskové zprávě, kterou dnes poskytla ČTK.

I kdyby Rafaj nebyl usvědčen z úplatkářství, měl by v čele úřadu skončit kvůli nezákonným zásahům do správních řízení, napsala TI.

"Jestliže mohou špičky ÚOHS na politickou objednávku ovlivnit výsledek rozhodnutí, znamená to, že mechanismy pro fungování úřadu nejsou zcela dobře nastaveny tak, aby byl zajištěn objektivní a nezávislý výkon dozoru v oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek," doplnila TI. Podle dostupných informací to vypadá, že Rafaj se stal prodlouženou rukou vládnoucí garnitury, podotkl ředitel TI David Ondráčka.

Transparency International vyzvala také k odchodu Faltýnka z politiky, pokud se prokáže, že se spolupodílel na ovlivňování rozhodnutí ÚOHS ve prospěch soukromé společnosti. "Předseda vlády (Andrej Babiš) by měl jasně garantovat, zda vůbec může občanům zaručit vedení státu ve veřejném zájmu, nikoliv v zájmu soukromých subjektů," napsala protikorupční organizace.

Předsedu antimonopolního úřadu jmenuje a odvolává prezident na návrh vlády. Místopředseda vládního hnutí ANO, vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec ČTK řekl, že o kauze zatím ministři nejednali, poznamenal, že hlavní je vyšetřování orgánů činných v trestním řízení.

Vláda se na pravidelném jednání sejde v pondělí, kdy se ze zahraničí vrátí i premiér Andrej Babiš (ANO). Podle Brabce by situace mohla být také naplní případného koaličního jednání.

"O věci mám tak málo informací, že nemůžeme říkat, jaký bude další vývoj. Počkáme," sdělil ČTK vicepremiér, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. Uvedl, že jde o živou kauzu a informační exkluzivitu má Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.