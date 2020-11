O post šéfa ÚOHS se uchází 11 lidí. Mezi nimi i exministr dopravy Kremlík

Ve stanovené lhůtě do dnešních 12:00 obdržel úřad vlády 11 přihlášek do výběrového řízení na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ČTK to sdělil mluvčí kabinetu Vladimír Vořechovský. Jedním z uchazečů je bývalý ministr dopravy za ANO Vladimír Kremlík. Chce úřad posunout v transparentnosti, řízení, srozumitelnosti a komunikaci, uvedl na twitteru. O tom, že se chce o pozici ucházet, informoval také server Aktuálně.cz. Nový předseda nahradí Petra Rafaje, který rezignoval k 1. prosinci.

Bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) | Foto: ČTK / ČTK

"Podal jsem přihlášku na předsedu ÚOHS. Nechci revoluci, ale řadu věcí je však třeba změnit. Úřad zaměstnává nejlepší experty na soutěž v zemi, já ho chci posunout v transparentnosti, řízení i srozumitelnosti a komunikaci navenek," poznamenal Kremlík v příspěvku s fotografií před Strakovou akademií. Hledání nového šéfa antimonopolního úřadu: Babiš vyhlásil výběrové řízení Přečíst článek › Na svém facebooku posléze krátce představil svoji vizi. Chce zlepšit systém rozhodování, zvýšit odbornost a efektivitu v klíčových oblastech, tedy v hospodářské soutěži a ve veřejných zakázkách. Úřad je podle Kremlíka nutné personálně i finančně posílit, chce též prohloubit spolupráci se zahraničními úřady. Zopakoval nutnost aktivnější, osvětové a transparentní komunikace. Mezi priority zařadil též krátkodobou ochranu trhu v souvislosti s koronavirovou epidemií. Kremlíka stály místo v čele ministerstva dopravy problémy při přípravě nového systému elektronických dálničních známek. Stát po vlně kritiky zrušil původní soutěže na provozovatele IT systému, který vysoutěžil za 401 milionů korun, a spolu s tím zastavil i další návazné tendry. Ministerstvo dopravy poté zakázku i se supervizí zadalo státnímu podniku Cendis. Podle současného ministra Karla Havlíčka (za ANO) tím a celkovým zjednodušením systému stát oproti původním předpokladům ušetřil okolo 500 milionů korun. Lidové noviny dnes informovaly o pěti zájemcích, Kremlík mezi nimi nebyl. Kromě náměstka ministra vnitra Petra Mlsny a bývalého místopředsedy antimonopolního úřadu Roberta Nerudy se o místo budou ucházet nynější první místopředseda úřadu Hynek Brom, bývalý místopředseda Michal Petr a státní tajemník ministerstva zemědělství Jan Sixta. Všichni přihlášku do tendru deníku potvrdili. Rafaj skončí k prvnímu prosinci. Vláda odsouhlasila podmínky výběrového řízení Přečíst článek › Rafaj rezignoval k 1. prosinci. Premiér Andrej Babiš (ANO) na funkci poprvé vyhlásil výběrové řízení, dosud nového předsedu vybírali politici. Původně byla v podmínkách obsažena nutnost, aby kandidát měl bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Podle protikorupčních organizací i opozičních Pirátů ale tato podmínka vylučovala kandidaturu kohokoliv mimo státní správu, vláda po jejich kritice podmínku vypustila. Rafajovo odvolání prezidentovi navrhovala vládní koalice. Šéf ÚOHS čelil kritice například kvůli tomu, jak jeho úřad postupoval v tendru na nový mýtný systém. Rafaj trvá na tom, že se nedopustil žádného jednání, kterým by ohrozil nestrannost a nezávislost rozhodování a znevážil svou funkci.

Autor: ČTK