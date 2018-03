Uplynulo 168 let od Masarykova narození. Zeman i politici uctili jeho památku

Máte automobil, jehož emise je nižší než Euro 5? Raději zvažte, zda se s ním vydat do některého z evropských měst. Ta totiž pokračují v nastoleném trendu a stále více z nich se pro tyto vozy uzavírá. Prozatím se sice jedná ve většině případů „pouze“ o vjezd do center, postupně se ale očekává na některých místech úplný zákaz. A to nejprve dieselů a následně dokonce všech osobních i užitkových vozidel se spalovacími motory.