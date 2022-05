Neexistuje přitom databáze s údaji, kde by běženci v danou chvíli nejlépe uspěli, vázne i přehled o jejich pohybu a pobytu. „Pohyb migrantů po republice vnímáme pořád, nyní se zintenzivnil tím, že s ubytováváním končí komerční objekty,“ potvrdila ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová.

Změnu adresy by měli uprchlíci hlásit na Oddělení azylové a migrační politiky ministerstva vnitra. Jenže se tak děje pomocí papírových, ručně vyplňovaných formulářů a někdo teprve musí zanést změny do systému. „Není v silách tohoto oddělení, aby stíhalo pohyb evidovat. Digitalizace cizineckého řízení dlouhodobě zaostává,“ řekla Faltová.

Do Prahy ne

Ministerstvo vnitra zveřejnilo k 25. květnu aktualizované přehledy, které ukazují, kolik běženců by se mělo nacházet v jaké obci. Podle šéfa projektu Hlídač státu Michala Bláhy jde ale pouze o odhady, neboť přesun uprchlíků mezi kraji se příliš neeviduje.

Jak zdůraznila ředitelka Faltová, ještě více by potřebovali přehled volných ubytovacích kapacit napříč republikou, aby mohli běžence posílat do nějakého málo zatíženého regionu. „Když nám volají, kam jít, říkáme, aby hlavně nechodili do Prahy, která je přeplněná. Doporučujeme třeba univerzitní města,“ nastínila Faltová.

Kromě tabulky ministerstva je ještě k dispozici testovací verze map zobrazujících hustotu pobytu uprchlíků v okresech. Vyvíjí je akademická ekonomická instituce CERGE-EI. Mapy se však aktualizují jednou měsíčně a vycházejí jen z veřejně přístupných dat.

Spoluautor aplikace Daniel Münich rovněž upozornil, že nemusí být úplně přesná. V Česku dle jeho slov zatím není zaveden systém, který by průběžně revidoval údaje o již dříve registrovaných osobách. „Některé již mohou žít jinde, další se už nemusí vyskytovat v republice,“ sdělil.

Náročné hledání

Uprchlíkům stále pomáhají krajská centra. „Úplná kontrola o tom, kdo, kdy a kam odchází, neexistuje. Pokud uprchlíci přijdou na Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině s tím, že jim skončilo první ubytování a potřebují jiné, tak je v případě splnění nastavených podmínek takzvaně ‚reubytováváme‘. Dochází k tomu pravidelně. Kapacity ještě stále máme,“ řekl zastupující tiskový mluvčí hasičů Libereckého kraje Jakub Sucharda.

Ne všude ale volná místa jsou. Ukrajinci pak zkouší štěstí třeba přes facebookové skupiny. Tímto nesystémovým řešením ale podle Faltové propadávají nejvíce zranitelní lidé jako důchodci, postižení či nemocní.