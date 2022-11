Motivy lidí na pódiu? Za hranou demokracie

Obsáhle se zabývá i otázkou práva na svobodné vyjádření názoru i svolávání demonstrací. „Rozhodně nikdy nebudu kádrovat motivace lidí k vyjádření názoru na demonstracích. Obyvatelstvo má své strachy, čehož zneužívají lidé, kteří neprojevují primárně obavu o jeho ekonomickou budoucnost, spíš o svoji vlastní, neboť jsou v exekucích. Zato se netají jednoznačnou příchylností k Rusku. Z pódií na těchto demonstracích zaznívají výzvy k obchodování s Ruskem, zpochybňující výroky o tom, kdo je vlastně agresor, relativizace zjevných věcí. Nekritizuji demonstrace jako takové. Nikomu ani neříkám, že by neměl svolávat lidi na náměstí. Pouze tvrdím, že motivy těchto lidí jsou mnohdy za hranou toho, co je demokracie. Jim jde o to, aby se změnil systém,“ vysvětluje svůj postoj.

Limity pomoci válečným běžencům

Připomíná, že podle analýzy připravenosti České republiky na případnou dezinformační vlnu velkého rozsahu, kterou si nechal vypracovat jeho úřad, je stát nahý a na nic takového není připraven. „Rozhodně by neměly být umlčovány hlasy názorových oponentů, ale na druhou stranu by nemělo být přehlíženo, že dezinformace existují. Mnohokrát to jsou lži šířené velmi účinným způsobem. Dám příklad. Po mém návratu z Ukrajiny se na internetu objevil hojně sdílený příspěvek o tom, že podle mých slov Česká republika může v klidu přijmout milion dalších migrantů. Organizace Demagog to vyhodnotila jako zcela lživý výrok, který jsem nikdy neřekl,“ dodal.

Vrátili se na Ukrajinu, na zimu mohou zpět do EU. S uprchlíky počítá i Česko

K možnosti další uprchlické vlny, Rakušan sdělil: „Pokud by k současným zhruba 320 tisícům Ukrajinců v ČR přibylo dalších 180 tisíc, s vypětím všech sil bychom to zvládli. Kdyby jich přišlo víc, už bychom nebyli schopni zaručit jim takový standard jako příchozím v první vlně.“

Pražský hrad a jeho ostraha

Rozebírá také situaci kolem bezpečnostních opatření na Pražském hradě, k jejichž omezení ho vyzval prezident Miloš Zeman. „Jsem dlouhodobým odpůrcem zabarikádování Pražského hradu. Avšak přišla válka na Ukrajině a z jakési opatrnosti bezpečnostní složky vyhodnotily, že by opatření měla zůstat na stávající úrovni. V tom případě se bavme o tom, zda jsou jedinou variantou zátarasy před vstupem do areálu Pražského hradu, není-li možné monitorovací systém posunout na hradní nádvoří. To je diskuze, kterou chci vést, nehledě na to, co říká osazenstvo Pražského hradu, které legračně změnilo názor, když se ho to přestává týkat,“ uvedl.

Prezidentský souboj Deníku: Nemazat, zní od kandidátů k dezinformacím

Z jakých uchazečů o prezidentský úřad si bude Vít Rakušan vybírat? Proč podle něj Andrej Babiš nesplňuje požadavky na hlavu státu a má mu zabránit novela lustračního zákona zasednout v jakékoli příští vládě?

