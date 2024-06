Chce-li klient získat dávku, musí doložit spoustu dokumentů. Lidé se dopouštějí chyb, a to celý proces zpomaluje. Nejvíce nepřesností se vyskytuje kolem žádostí o příspěvek na bydlení. Deník.cz shrnuje, čeho se vyvarovat.

Úřad práce - Ilustrační foto | Foto: Profimedia

Dávky státní sociální podpory, do nichž patří příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné. Dávky v hmotné nouzi, tedy příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. To vše vyplácí úřad práce. Jenže dosáhnout na peníze není zcela lehké. Lidé musí dokládat spoustu dokumentů, požadavky úřadu nejsou zrovna jednoduché. Nejvíce chyb se klienti dopouštějí v žádostech o příspěvek na bydlení.

I mladší teenageři by mohli o prázdninách do práce. Plánuje to ministr Jurečka

Například když lidé podají žádost elektronicky, ušetří si sice čekání ve frontě, ale dozví se o chybném vyplnění či chybějících formulářích leckdy se značnou prodlevou. Generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof si nicméně pochvaluje, že 80 procent dávek se daří po restartu a posílení úřadu odbavit do zákonné lhůty třiceti dnů. „Nyní řešíme hlavně rychlost pomoci. Ovšem až se rozeběhne superdávka, naším hlavním cílem bude nesloužit jako kasička na peníze, ale vyvádět lidi z chudoby, aby dávky nepotřebovali,“ doplnil Krištof.

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ - NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V nájemní smlouvě mají lidé uvedenou pouze jednu celkovou částku za nájem včetně služeb, nemají rozepsané zálohy na položky uvedené v zákoně o státní sociální podpoře (nájem, elektřina, plyn a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu).

Náklady na bydlení nemají vyplněny vůbec, nebo jsou vyplněny špatně.

Do nákladů neuvádějí komunální odpad, přeplatky a nedoplatky za vyúčtování energií a služeb.

a služeb. Do nákladů uvádějí úhrady za uvedené měsíce kalendářního čtvrtletí, nikoliv uhrazené v daném čtvrtletí nájmy jsou často hrazeny na měsíc dopředu, do nákladů za 1. čtvrtletí tak uvádějí úhrady uskutečněné v prosinci za měsíc leden a podobně).

V případě elektronického podání neuvádějí do okruhu společně posuzovaných osob všechny (manžel, otec dítěte, děti, a podobně) a s tím i povinné příjmy.

V případě podání prostřednictvím klientské zóny Jenda neopravují adresu skutečného pobytu, korespondenční adresu, zůstává trvalý pobyt, který je automaticky předvyplněn u všech adres

V případě podání prostřednictvím klientské zóny Jenda dokládají jednotlivé příjmy a náklady postupně s velkými rozestupy (jeden týden doloží příjem žadatel, další týden doloží jeho manželka, za další týden náklady na bydlení. Žádost je celou dobu rozpracovaná).

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ – NA CO NEZAPOMENOUT K podání žádosti o příspěvek na bydlení musí klient přinést: občanský průkaz (lze předložit také platný cestovní pas vydaný v České republice

číslo bankovního účtu, na který bude vyplácena dávka

potvrzení o příjmech žadatele a všech společně posuzovaných osob:

potvrzení o příjmu ze zaměstnání

potvrzení o příjmu z dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti

doklad o jiném příjmu – například z pronájmu

prohlášení společně posuzované osoby starší 18 let, pokud nemá žádné příjmy

doklad o uhrazených nákladech na bydlení za předchozí čtvrtletí – nájemné, výdaje za energie (elektřina, plyn), služby za byt (například bankovní výpisy, doklad o úhradě SIPO, příjmový doklad za úhradu v hotovosti)

vyúčtování nákladů na bydlení, včetně dokladu o úhradě nedoplatku – pokud bylo v předchozím čtvrtletí provedeno

nájemní smlouva (netýká se vlastníků bytů)

evidenční list k bytu (obsahuje rozpis měsíčních záloh na služby) Žadatel také musí sdělit kontakt na sebe – číslo mobilního telefonu nebo e-mail.

U přepážky přijdou na chybu hned, elektronická žádost vše spíše zpomalí, říká vedoucí poradny

Vedoucí Občanské poradny Pod křídly Tereza Ševčíková (Foto: Zuzana Hronová)Zdroj: Deník/ Zuzana HronováSociální pracovnice Tereza Ševčíková, vedoucí občanské poradny Pod křídly ve Valašském Meziříčí, probírá v rozhovoru pro Deník.cz nástrahy žádostí o dávky, které řeší se svými klienty. Ti se na ní s žádostí o pomoc obracejí celkem často. „Ptají se, jaké věci má doložit k dávce, nebo nerozumí rozhodnutí,“ říká Ševčíková.

V čem se objevují nejčastější komplikace při žádostech o příspěvky?

Problém nastává hlavně u doplatku na bydlení a příspěvku na živobytí, kde každý úřad práce může dle svého uvážení chtít dokládat ještě nějaké další skutečnosti, třeba počet odpracovaných hodin v případě brigády nebo doklad o vedení bankovního účtu. A tyto formuláře se nedají na stránkách úřadu stáhnout.

Klienti také málo vědí, že nejprve musí uplatnit nárok na všechny dávky státní sociální podpory, které mají přednost, teprve až potom mohou řešit dávky v hmotné nouzi. A že hmotná nouze je na rozdíl od té první skupiny dávek testována nejen na příjmech, ale i na majetku. Pro lidi, kteří do toho najednou spadnou, je to dost nepřehledné.

Setkáváte se s požadavky úřadu, které jsou i pro vás překvapením?

Ano, třeba u doplatku na bydlení nově požadují doložit plánek bytu a výměru kvůli započitatelné ploše bytu pro vytápění. Hodně klientů s tím bojovalo, protože málokterý pronajímatel dává ke smlouvě plánek bytu.

Jak to řešíte?

Volali jsme na kontaktní oddělení úřadu práce, co mají klienti dělat. Říkali, ať nakreslí půdorys bytu. Pro technické antitalenty, jako jsem já, to může být docela problém.

V minulém roce skokově vzrostlo čerpání příspěvku na bydlení. Tam tedy není problém?

Loni vláda vyzývala, ať si lidé žádají o příspěvek na bydlení a výrazně se zvýšily i normativní náklady na bydlení. Tím se velmi zvýšil okruh osob, které na dávku dosáhly. Od ledna 2024 se ale v tichosti ty normativy značně snížily, i když ne až na hodnotu před zvýšením. Lidé k nám proto chodí a rozčilují se, proč dostali nižší příspěvek.

Sociální dávky se zneužívají minimálně, říká poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka

Pomohla z vašeho pohledu klientská zóna Jenda, v níž jde podávat žádosti elektronicky?

Můj názor je, že elektronizace dávek sice vypadá líbivě, ale příliš nefunguje. Vy sice dávku podáte elektronicky, ale je tam velká chybovost. Než se žádost dostane na konkrétní úřad, ten chyby zachytí a vyžádá si u klienta opravu, dávka se často vyplatí opožděně. Zatímco když přijdou lidé s žádostí na úřad, zjistí rovnou na místě, co je za problém a co ještě mají doložit. Takže my elektronické podání našim klientům moc nedoporučujeme.

Nepřibude vám v občanské poradně skokově práce, až bude zavedena superdávka, která celý systém výrazně změní?

Ono to bude chvilku běžet souběžně, tak uvidíme. Je určitě dobře, že se systém změní. Dávky by měly sloužit pouze k překlenutí nepříznivé situace. Nevím ale, jak to v této podobě bude fungovat. Jak začnou pracovat lidé, kteří jsou na úřadu práce uvelebeni desítky let, nikdy nic nedělali a ničím se nevyučili? Ti skutečně budou moci vykonávat leda úklid třeba v rámci veřejné služby. Ale zajištění a financování veřejné služby chce stát uložit obcím, což mi nepřijde fér. A také nevím, za co budou bydlet lidé, kteří již nyní žijí v těch nejhorších ubytovnách, až jim to stát přestane proplácet.