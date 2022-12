Přesto výbornou známku by mu dalo jen sedm procent čtenářů Deníku, dalších pět procent by ji oznámkovalo chvalitebně. Dobré hodnocení by si jeho ministři odnesli jen od dvou procent respondentů, podle zbývajících čtyř procent byl jejich výkon dostatečný. „Já ale moc na průzkumy a ankety nedám,“ řekl Fiala.

Na skutečné hodnocení výsledků svého vládnutí si proto chce premiér počkat až k příštím sněmovním volbám za tři roky. „Lidé mají obavy o budoucnost, mají možná i pocit, že by se mělo pomáhat rychleji a intenzivněji, a to třeba živí opozice. Na druhé straně my si všichni musíme uvědomit, že každé opatření něco stojí, má nějaké náklady, ty peníze se musí někde vzít,“ vysvětlil premiér. „Buďto je musíme vzít lidem, nebo si musíme půjčit na úkor budoucích generací,“ prohlásil.

Kritika úřadů práce

Lidem se často nelíbí také to, že se úřady práce nejsou schopné včas vyrovnat se záplavou žádostí o dávky. „Nechci se vymlouvat na to, že jsme něco zdědili, ale v tomto případě je to prostě pravda,“ tvrdí Fiala.

Podle něj je sice ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) s vedením úřadu práce nespokojen, přesto je nemůže vyměnit. „Možnost provést personální změnu tady vzhledem k určitým legislativním ochranným opatřením není,“ konstatoval Fiala. „To jsou věci, o kterých vždycky musíme přemýšlet, jestli je takto přílišná ochrana na místě, protože na to pak doplácejí občané,“ posteskl si premiér.

Důraz na digitalizaci

Hlavní cestou, jak zlepšit služby úřadů pro lidi, je podle něj ale digitalizace. „Stát musí být v těchto věcech mnohem efektivnější,“ připustil Fiala. Zmínil v této souvislosti zjednodušení prokazování nároku na příspěvek na bydlení i prodloužení lhůt pro dokládání údajů kvůli sociálním dávkám.

„Není to tak rychlé, jak bych si třeba já přál, ale děláme v rámci možností, které máme, a toho legislativního rámce, který tu je, všechno pro to, aby se ta situace zlepšila a slibuji lidem, že se skutečně zlepší,“ dodal.