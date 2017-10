Úřad pro kyberbezpečí: Vypátrat původ útoku na ČSÚ bude obtížné

Dva dny poté, co si Češi do svého čela zvolili populistu, jehož vztah k EU je nejasný, svůj pro evropský kurz deklarovali hlavní ústavní činitelé Slovenska, reaguje na parlamentní volby v Česku a situaci v sousedním Slovensku agentura Reuters. O nebezpečí populisty Andreje Babiše a spojenectví prezidenta Miloše Zemana s ruským prezidentem Vladimírem Putinem pojednává britský list The Guardian.