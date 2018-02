Kauza Čapí hnízdo: dotační úřad měl pochyby už před deseti lety

Úřad Regionálního operačního programu Střední Čechy měl podle zjištění serveru iRozhlas už v roce 2008 k dispozici posudky, které zpochybňovaly přínos dotace. Navíc varovaly, že projekt je nadhodnocený a žadatel o evropské peníze nejasný.

Český rozhlas si posudky vyžádal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Texty jsou stručné a všechny se shodují v tom, že stavba poslouží především k vlastní prezentaci investora, přínos pro veřejnost je však diskutabilní. Jeden z posudků zpochybňuje schopnost údajně malé firmy splatit stamilionové úvěry.

Posuzující si všimli i nepravdivosti prohlášení, že na nemovitostech nejsou vázána žádná věcná břemena. Zaujalo je také nadhodnocení některých nákladových položek. „Odhad nákladů jen na dodávku nadzemní části konstrukce jízdárny včetně opláštění ve výši 15 milionů korun přesahuje obvyklé náklady,” stojí v hodnocení.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov.

Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.