„Nepřetržitý dohled by měl být samozřejmostí. Nikdy bychom se neměli vzdalovat od břehu a spouště dítě z očí, pokud je ve vodě. Neméně důležité je naučit dítě co nejdříve dobře plavat,“ zdůrazňuje soudní znalec se specializací na vodáctví a bezpečnost na řekách a autor několika odborných publikací Petr Ptáček.

Menší plavci by měli mít, a to i případě, že již dokáží plavat v bazénu, na sobě plaveckou pomůcku. „Jen ne nafukovací kruhy. Ty jsou absolutně nevyhovující. Dítě z nich může vyklouznout. Děti do zhruba sedmi či osmi let by vždy měly mít vestu s límcem a s popruhem pod nožičkami proti vyvléknutí z vesty,“ upozorňuje Ptáček.

Desetitisíce rodin vyrazí o letošních prázdninách k moři. Ovšem na plážích číhá další nebezpečí – vlny. Ty mohou děti velmi snadno strhnout do moře, přitom se pak uhodit o kámen do hlavy. „Mějme na paměti, že vždy vidíme jen polovinu vlny. Ta se postupně zvedá. Navíc děti nemají ještě takovou stabilitu a sílu, takže i nevinné hraní ve vlnách může skončit špatně,“ varuje Ptáček.

Nebezpečno není u vody ve volné přírodě pouze na pobřeží, ale na tuzemských řekách. Právě tekoucí voda je velmi zrádná. Navíc mezi vodáky je jedna často opomíjená situace – uvíznutí dítěte pod kánoí po její převrácení. „Dospělí a starší děti dokáží z lodi vyskočit, ti menší jsou bezbranní. Je to dáno i proporcí těla, kdy dítě je takzvaně v lodi zapadlé a nedokáže to, co starší jedinci. Je nutné s tímto počítat,“ upozorňuje Ptáček.

Jedinou spolehlivou prevencí je myslet na možnost převrácení a být na situaci vždy připravený. Jiná spolehlivější rada neexistuje. „Rozhodně si nikdy nepřivazujte dítě k sobě či třeba k něčemu jinému,“ varuje Ptáček. Zároveň upozorňuje na nebezpečný nešvar, se kterým se na vodě v poslední době setkává. Rodiče v případě špatného počasí totiž dávají děti do igelitových pytlů, kouká jim jen hlava. „Je to naprosto nepochopitelná věc. Když dítě spadne do vody, jen těžko bude moci plavat,“ varuje odborník na bezpečnost.

Zaměřeno na nejmenší

Bezpečnosti malých plavců se v letošním roce věnuje v rámci preventivní kampaně Bezpečně u vody Policie ČR spolu se Státní plavební správou. Kromě tradičních besed by se vzděláváním dětí o nebezpečí číhající u vody měly pomoci nové spoty. Ty jsou zaměřené i třeba na bezmyšlenkovité skákání do neznámých vod.

„Jsou stylizovány do podoby počítačových her, kdy při chybném postupu herní život skončí známým Game over. Ve spotech je šance na druhý pokus, ta v reálném případě ale nepřichází, proto je potřeba zejména děti vést k bezpečnému chování,“ upozorňuje Veronika Hodačová z oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

Podle ředitelky Státní plavební správy Kláry Němcové jsou preventivní akce potřeba. „I v letošním roce se proto vedle represivní kontrolní stránky budeme věnovat i osvětové činnosti,“ říká ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová. Správa zveřejnila aktualizované letáky s plavební mapou obsahující dopravní opatření na vodní nádrži Slapy, Orlík, Dalešice a nově také pro oblast horní Vltavy.

Věděli jste, že:

- utonutí je v Česku druhou nejčastější úrazovou příčinou náhlé smrti dětí a mládeže.

- utonutí je v Česku čtvrtou nejčastější příčinou náhlé smrti u dospělé populace.

- v Česku každoročně utone zhruba 200 lidí, z toho 10 až 15 procent jsou děti.

- v přepočtu na jednoho obyvatele má Česká republika dvakrát více utonulých než přímořské státy jako Španělsko či Velká Británie.

- nafukovací kruh není ideální pomůckou pro výuku plavání. Dokonce při jeho používání by měli rodiče sledovat děti dvojnásobně. Na internetu existují záznamy, kdy se dítě převrátilo vzhůru nohama a nedokázalo se zpět vrátit. Naštěstí zde byli rodiče, kteří tragédii zabránili.

- ideální pomůckou pro výuku plavání je plavecký pás pro děti. Skládá se z několika pěnových dílků, které lze odebírat či přidávat tak, aby dítě mělo ideální pozici. Navíc nehrozí nebezpečí propíchnutí.



