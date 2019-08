Ani stéblo. Přemnožení hraboše polního na zemědělských pozemcích nabylo ve valné části republiky extrémních rozměrů. Například Zemědělské družstvo Dub nad Moravou spočítalo škodu na více než desetimilionů korun. Letošní úrodu už neochrání, ale vzkazují, že další si škůdcem sežrat nenechají. Do boje s hlodavci chtějí nasadit nejtěžší kalibr Stutox II, který v kombinaci s žaludeční kyselinou zabíjí hlodavce do několika hodin. Plošnou aplikaci od počátku srpna povolilo ministerstvo zemědělství, avšak tvrdě narazilo nejen u ochránců zvířat, ale i u ministerstva životního prostředí.

Čekaná katastrofa

„Starou sklizeň mít sežranou a druhou si nechat taky sežrat? To by nás všichni považovali za tuponě!“ reagoval předseda Zemědělského družstva Dub nad Moravou Jan Spáčilík na bouřlivou diskusi o ochraně zemědělských plodin před nebývalou invazí přemnožených hrabošů.

Na to, že letos bude s hrabošem zle a nepomůžou predátoři, kterým 30 let staví bidla, poukazoval od května. „Jen jsme sledovali, jak myši začínají nesmírným způsobem gradovat. A v červnu přišla katastrofa! Kdyby byla včas schválena třicetidenní výjimka a zemědělci mohli poházet nástrahu lokálně, kolem cest a dalších míst, odkud se hlodavci rozlézali do pozemků, byl klid,“ po-ukazoval.

Vyžrané plochy v Dubu nad Moravou letos nezaorávali. „Když mám na 60hektarovém pozemku požraná stometrová kola, úrodu znehodnocenou z 50 procent, nenadělám nic. Leda pozemek zničit celý,“ popisoval Spáčilík. Z letošní úrody už před hrabošem nezachrání ani klas. Ani kdyby rozmetal jed.

Proti plošnému použití jedu na zemědělských pozemcích se tvrdě postavili ornitologové. Apelují na státní úřady, aby vzaly souhlas zpět a umožnily výhradně cílenou aplikaci Stutoxu II ručně přímo do děr. „Jako se to dělalo v minulosti, kdy chodili chlapi s gumovými rukavicemi, házeli jed do děr a nohou díru zahrnuli, takže se myš nedostala ven, “ říká místopředseda Moravského ornitologického spolku Jiří Šafránek.

Spor úřadů

Na ministerstvu zemědělství se kvůli sporu o trávení hrabošů včera uskutečnilo mimořádné jednání odborníků. Výsledek byl ovšem pouze částečný, jednání bude pokračovat v pondělí. „V tuto chvíli jsem pozastavil povolení plošně rozmístit přípravek na nejhůře postižených zemědělských plochách. V mnoha okresech sice výskyt hraboše dosahuje kalamity a zemědělcům hrozí škody ve výši stovek milionů korun, ale budeme hledat pro všechny strany přijatelné řešení, které by situaci zklidnilo,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).