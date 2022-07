„Joachim Freiherr von der Leyen (1897, †1945 Drážďany) coby správní úředník působil v období nacionálního socialismu jako okresní správce v okupovaných zemích Československa a Polska. Do NSDAP vstoupil v roce 1940. Podílel se na organizaci holokaustu. Ursula je jeho vnučka,“ tvrdí lživá zpráva, kterou začaly na Twitteru šířit různé proruské dezinformační účty (například účet s názvem já já @rasistickeprase nebo účet Proti Všem dogmatikům, lhářům, zlým, nálepkářům,. @proti_vsem – názvy účtů jazykově neupravujeme, pozn. red.).

Zpráva lže. Ursula von der Leyenová se narodila jako Ursula Gertrud Albrechtová a jejím otcem byl Ernst Albrecht, jenž patřil k první generaci úředníků Evropských společenství. Své současné příjmení získala až po svatbě s lékařem Heikem von der Leyenem, který byl synem jiného lékaře Ulricha von der Leyena.

Na internetu se šíří další lež: Snímek hajlujících dívek není z Ukrajiny

Člen NSDAP Joachim Freiherr von der Leyen sice existoval a nějakou dobu opravdu řídil z pozice nacistického úředníka okres Německý brod v Protektorátu Čechy a Morava, ale původní rodina předsedkyně Evropské komise ani jejího manžela s ním nemá vůbec nic společného. Podle dostupných pramenů měl tento muž manželku jménem Huberta, s níž zplodil syna jménem Friedrich Heinrich von der Leyen II. Ten se po smrti otce a matky věnoval rodinnému panství.

Lhalo se také o Dudovi

Není to zdaleka poprvé, co dezinformátoři začali lhát o předcích současných evropských politiků s cílem udělat z nich nacisty. Právě tvrzení o „boji proti nacismu“ má totiž obhájit současnou ruskou invazi na Ukrajinu i ruské vyhrožování dalším zemím.

Letos v květnu tak byl polský prezident Andrzej Duda například lživě označen za vnuka ukrajinského nacionalisty z období druhé světové války Michaila Ivanoviče Dudy, a to jen krátce poté, co jako první nejvyšší představitel jiného státu od zahájení ruské invaze vystoupil v ukrajinské Nejvyšší radě a vyjádřil podporu přijetí Ukrajiny do Evropské unie.

Ne, Andrzej Duda není vnukem Ukrajince s podílem na volyňském masakru

Skutečný dědeček Andrzeje Dudy z otcovy strany se přitom jmenoval Alojzy Duda, pracoval jako kožešník a rukavičkář a pocházel z malé vesnice na jižním Polsku nedaleko hranic se Slovenskem. Na Ukrajině pravděpodobně v životě nebyl.

Michailo Ivanovič Duda sice existoval, ale s rodinou Andrzeje Dudy neměl nikdy nic společného a zemřel s největší pravděpodobností bezdětný – o žádných jeho potomcích není nic známo.

Dezinformátorům neunikl ani Schwab

Jiná dezinformace se objevila také o zakladateli a výkonném předsedovi Světového ekonomického fóra Klausi Schwabovi, jehož otce Eugena Schwaba začali dezinformátoři označovat za Hitlerova blízkého důvěrníka a vysokého nacistického důstojníka, který prý měl jako šéf strategické společnosti nacistického Německa k dispozici vlastní koncentrační tábor.

Ivan David z SPD lže o Kremenčuku, prý tam byl sklad zbraní. To už vyvrátila BBC

Tato lživá informace se začala hodně šířit na českém a slovenském internetu krátce poté, co Klaus Schwab navštívil v rámci letošního Světového ekonomického fóra v Davosu Ukrajinský dům a vyjádřil svou podporu Ukrajině a jejímu boji.

„Ukrajinský lid prokázal neuvěřitelnou statečnost a jak řekl prezident Zelenskyj, za svobodu je třeba bojovat, každá země má právo na mír a svobodu,“ uvedl 26. května 2022 Klaus Schwab.

Lživou informaci o jeho otci doprovázela fotografie muže v uniformě brigádního generála wehrmachtu. Právě ten měl být podle dezinformátorů otcem Klause Schwaba. Ve skutečnosti však šlo o snímek německého generálmajora Waltera Dybilasze, který zemřel v roce 1950 v sovětském zajetí.

Otec Klause Schwaba se sice skutečně jmenoval Eugen Schwab, ale nic nedokazuje, že by to byl Hitlerův blízký přítel nebo nacistický důstojník – neexistuje ani žádný doklad o tom, že by se vůbec znali.

Studentka prý hrozí zkázou světa. Z české VŠE není a její slova nic nepotvrzuje

Podle denaficikačních spisů ze Státního archivu Bádenska-Württemberska, které získala tisková agentura AFP, a podle mnichovského Ústavu pro novodobé dějiny nebyl Eugen Schwab dokonce ani členem nacistické strany NSDAP, a tedy v ní také nikdy nezastával žádnou funkci.

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkTo sice podle vědeckého spolupracovníka ústavu Nielse Weiseho nevypovídá plně o tom, jaké názory Eugen Schwab za války zastával, zdá se však, že to byl typický „následovatel“. Působil jako obchodní ředitel švýcarské průmyslové továrny Escher Wyss, která měla své závody i v jihoněmeckém Ravensburgu a skutečně využívala nucené práce válečných zajatců a lidí z pracovních táborů. Eugen Schwab ovšem nebyl oproti tvrzení dezinformátorů jejím šéfem a nelze tvrdit, že by měl vlastní koncentrační tábor. Pracoval nicméně pro společnost, jež profitovala z nucených prací lidí, které nacistická moc věznila.