Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) se ústavní činitelé v bodě, který se týká Číny, neshodli, a museli hlasovat o znění společného prohlášení. "Hlasování, které proběhlo, jsem prohrál, bude lepší, abych podrobnosti sdělil zítra (ve čtvrtek) v Senátu v 11 hodin," řekl novinářům po schůzce. Vystrčil před schůzkou mluvil o tom, že chce navrhnout odvolání čínského velvyslance.

Podle předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) byla debata konstruktivní a Vystrčil svůj názor, se kterým přicházel na jednání, nezměnil. "Shodli jsme se, že se nikomu nelíbí prohlášení čínského velvyslance," řekl Vondráček.

Dopis Hradu

Čínská ambasáda předala v lednu Hradu podle Aktuálně.cz dopis, kde hrozila trestem tehdejšímu předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS) i českým firmám v Číně, pokud se uskuteční plánovaná Kuberova návštěva Tchaj-wanu. Řada senátorů se proti dopisu ohradila, nový předseda Senátu Vystrčil po svém nástupu do funkce nevyloučil možnost, že návštěvu horní komory na Tchaj-wanu uskuteční.

"Česko-čínské vztahy musí být založeny na vzájemném respektu, výhodnosti a úctě ke svrchovanosti druhé strany. Prostředím pro rozvoj relace je výlučně diplomacie založená na standardní mezistátní komunikaci dle ustálených pravidel a postupů," uvádí se v prohlášení, které zveřejnil Pražský hrad.

"Nejvyšší ústavní činitelé podtrhli svrchované právo ČR a českých představitelů rozhodovat se i v zahraničněpolitických otázkách nezávisle na vnějších aktérech a výlučně v zájmu ČR. V této souvislosti nejvyšší ústavní činitelé odmítli jakoukoliv formu nátlaku a odsoudili vyhrožování odvetnými opatřeními z jakékoli strany. Zároveň potvrdili zájem rozvíjet ekonomickou a kulturní spolupráci s Tchaj-wanem, aniž by to zpochybňovalo politiku jedné Číny, kterou ČR i EU dlouhodobě zastávají," uvádí se v prohlášení.

Politici také konstatovali, že chtějí rozvíjet česko-čínské vztahy vzájemně výhodným způsobem. Uvedli, že ekonomické vztahy obou zemí zaostávají za očekáváními a že českým cílem by mělo být zlepšení dlouhodobě pasivní obchodní bilance s Čínou. Česko z Číny dováží zboží za desetinásobek toho, kolik zboží tam vyveze.

Zrušení cest do ciziny

Ústavní činitelé s také dohodli, že kvůli šíření nového typu koronaviru zruší své zahraniční cesty. Po schůzce na Pražském hradě to řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Mohou ale podle něj existovat výjimky a je například na prezidentovi Miloši Zemanovi, zda pojede na plánovanou cestu do Číny.

Téma koordinace zahraničních cest bývá pravidelným bodem jednání ústavních činitelů. Vystrčil řekl, že o nich mluvili i dnes, řekli si ale, že je zruší. "Protože říkáme lidem, že by měli zůstat doma a pokud možno nechodili nikam do společnosti, a tím nezvyšovali riziko nákazy, takže by se politici měli chovat podobně," řekl Vystrčil.

Dodal, že mohou existovat výjimky. Poznamenal, že je na Zemanovi, jak se případně například ohledně cesty do Číny rozhodne. "To je jeho věc, samozřejmě má to své atributy, o kterých předpokládám, že bude mluvit on a je na něm, jak se rozhodne," dodal.

Zeman se chce zúčastnit dubnového summitu zemí střední a východní Evropy s Čínou. Bude se konat v polovině dubna v Pekingu. Zeman v úterý televizi řekl, že v Pekingu je situace v souvislosti s koronavirem klidná. Je přípraven následně zůstat v Lánech v karanténě.

Jindrák ČTK řekl, že je na každém z politiků, aby svou cestu do zahraničí zvážil. Nejde podle něj o zákaz cest, ale jejich omezení. "Jsou i cesty, které jsou nutné ke koordinaci v souvislosti s aktuální situací," řekl.