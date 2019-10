Členové družstva Svatopluk tvoří část poškozených z kauzy zkrachovalé stavební firmy H-System. Domky sami dostavěli, neměli ale souhlas konkurzního soudu. Podle verdiktu Nejvyššího soudu má konkurzní správce H-Systemu Josef Monsport právo zpeněžit nemovitosti spadající do konkurzní podstaty ve prospěch všech věřitelů.

Monsport dnes ČTK rozhodnutí Ústavního soudu potvrdil. Dotčené nemovitosti v Horoměřicích jsou podle něj nyní "právně čisté" a lze je zpeněžit. Lidé, kteří v domech bydlí, k nim podle něj nemají jakékoliv právo. Odmítl ale, že by chtěl nyní obyvatele dostavěných domů vystěhovat.

Bez souhlasu konkurzního soudu

"Nechci přistoupit k radikálním krokům, které by znamenaly vyhození lidí na ulici. To ať už si uváží věřitelský výbor, až se sejdeme," řekl Monsport. Výbor ale podle jeho názoru bude mít stejný pohled. Dodal, že by domy rád prodal jako celek jednomu majiteli, který by je současným obyvatelům dál pronajímal. Termín další schůze věřitelského výboru zatím není známý.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty sami na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu.