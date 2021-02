Senát kvůli verdiktu Ústavního soudu asi upraví pandemický zákon v návaznosti na verdikt Ústavního soudu, podle něhož musí být protiepidemická opatření řádně zdůvodněna a kompenzována. Mezi senátory na tom panuje shoda, řekl novinářům pirátský senátor Lukáš Wagenknecht. Senát má zákon projednávat ve středu. Senátní úpravy by musela znovu projednat Sněmovna. Hrozí tak, že zákon nebude přijat před sobotním ukončením nouzového stavu.

Senát - ilustrační foto. | Foto: ČTK / ČTK

Dohodu na nutnosti úprav pandemického zákona potvrdil také Tomáš Goláň z klubu ODS a TOP 09. Podle něj by Sněmovna mohla zákon schválit v pátek a zákon by po podpisu prezidenta mohl být vyhlášen ve Sbírce zákonů počátkem příštího týdne. Podle senátorů by vláda v mezidobí mohla postupovat podle krizového zákona.